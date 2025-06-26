EA Sports FC 26 порадует поклонников виртуального футбола немалым количеством новых икон, список которых появился в сети задолго до официального релиза игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fut Sheriff.

Интересно Большое обновление для STALKER 2 Heart of Chornobyl вышло и вот что оно принесло

Новая партия икон для следующей части известного симулятора

Инсайдер, известный в соцсети X под ником Fut Sheriff обнародовал список легендарных игроков прошлого, которые вернутся в футбол, по крайней мере виртуальный.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Согласно его информации, очередную часть симуляторов от EA Sports пополнят сразу 12 игроков.

Полный перечень выглядит следующим образом:

Андрес Иньеста (Испания);

Златан Ибрагимович (Швеция);

Тони Кроос (Германия);

Марсело (Бразилия);

Джорджо Кьеллини (Италия);

Алекс Морган (США);

Франческо Тотти (Италия);

Оливер Кан (Германия);

Сара Тунебро (Швеция);

Ча Бом-Кун (Южная Корея);

Штеффи Джонс (Германия);

Сисси (Бразилия).

Эти всемирно известные иконы футбола будут доступны в режиме EA Sports FC Ultimate Team, где игроки могут создавать собственную команду мечты из действующих и бывших футболистов и футболисток и соревноваться с другими геймерами.

Хотя EA еще не подтвердили перечень икон официально, Fut Sheriff является весьма надежным источником, поэтому эта информация скорее всего соответствует действительности.