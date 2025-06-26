EA Sports FC 26 порадует поклонников виртуального футбола немалым количеством новых икон, список которых появился в сети задолго до официального релиза игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fut Sheriff.
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Новая партия икон для следующей части известного симулятора
Инсайдер, известный в соцсети X под ником Fut Sheriff обнародовал список легендарных игроков прошлого, которые вернутся в футбол, по крайней мере виртуальный.
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Согласно его информации, очередную часть симуляторов от EA Sports пополнят сразу 12 игроков.
Полный перечень выглядит следующим образом:
- Андрес Иньеста (Испания);
- Златан Ибрагимович (Швеция);
- Тони Кроос (Германия);
- Марсело (Бразилия);
- Джорджо Кьеллини (Италия);
- Алекс Морган (США);
- Франческо Тотти (Италия);
- Оливер Кан (Германия);
- Сара Тунебро (Швеция);
- Ча Бом-Кун (Южная Корея);
- Штеффи Джонс (Германия);
- Сисси (Бразилия).
Эти всемирно известные иконы футбола будут доступны в режиме EA Sports FC Ultimate Team, где игроки могут создавать собственную команду мечты из действующих и бывших футболистов и футболисток и соревноваться с другими геймерами.
Хотя EA еще не подтвердили перечень икон официально, Fut Sheriff является весьма надежным источником, поэтому эта информация скорее всего соответствует действительности.