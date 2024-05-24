Создатель The Last of Us рассказал как искусственный интеллект улучшит разработку видеоигр

Отец серии The Last of Us и один из руководителей студии Naughty Dog Нил Дракманн рассказал о своем видении использования искусственного интеллекта в разработке видеоигр и чем он может помочь.

Безостановочность прогресса означает, что с годами ИИ проникнет во все сферы жизни, не обойдя и разработку видеоигр.

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Легендарный создатель таких проектов как The Last of Us и Uncharted – Нил Дракманн поделился своими мыслями на этот счет, выразив уверенность, что искусственный интеллект сможет пригодиться разработчиками и сделает видеоигры лучше.

По словам Дракманна его студия Naughty Dog не станет исключением в применении технологии, хотя он признает, что есть некоторые этические препятствия использования ИИ, которые нужно решить.

Это расширение возможностей подпитывается все более доступными инструментами, которые позволяют даже людям, которые не имеют технических знаний, использовать свое воображение и создавать миры и нарративы по душе. Более того, искусственный интеллект действительно революционизирует процесс создания контента, хотя он вызывает некоторые этические проблемы, которые мы должны решить, – сказал разработчик.

В частности, игроделец предположил, что искусственный интеллект вместе с возможностью использовать технологию "motion capture прямо из дома" уменьшит расходы и технические препятствия с которыми сталкиваются разработчики, что в свою очередь позволит Naughty Dog "взяться за более авантюрные проекты и расширить границы повествования в играх".

Кроме того, Дракманн кратко упомянул о том над чем студия работает прямо сейчас.

Разработчик сказал, что их следующий таинственный проект это "возможно, самая захватывающая" игра из всех, которые когда-либо выпускали Naughty Dog, которая способна "изменить мейнстримное восприятие игр".