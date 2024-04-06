Мир новой фэнтезийной RPG от Capcom полон разнообразных угроз, среди которых, пожалуй, больше всего игрокам докучают волки.

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Казалось бы, что в игре, в которой есть огромные големы, мощные грифоны и огры, которые могут запустить вас в воздух со скоростью света, обычные волки не должны были бы составлять большой проблемы.

Однако, волк никогда не ходит в одиночку, а в сочетании с гигантскими размерами и их неожиданным умением устраивать засады – это делает четвероногих одними из самых неудобных оппонентов.

Если вашим путешествиям в Dragon's Dogma 2 часто мешают эти клыкастые негодяи, ютубер под ником Prizzaa поделился просто-таки гениальной, но в то же время простой стратегией борьбы с ними.

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Оказывается, что все, что нужно сделать чтобы избавиться от лишних проблем при встрече с волками – это бросить им на растерзание любое мясо, и они немедленно набросятся на него, прекратив бой.

Очевидно, волки в Dragon's Dogma 2 настолько голодны, что они не оторвутся от лакомого куска, даже если во время трапезы вы подожжете их гигантским фаерболом.

Как отметил Prizzaa, он догадался опробовать этот метод лишь после 80 часов в игре, поэтому решил поделиться с сообществом и, честно говоря, скорее всего спас нервные клетки множества геймеров.