Баг в Palword позволяет пройти любое подземелье за считанные минуты – интересный метод

Поклонник хитовой Palworld нашел в игре лазейку, которая позволяет чрезвычайно быстро пройти любое подземелье, чтобы получить лучшее вознаграждение без лишних хлопот.

Фанат Palworld продемонстрировал метод, который позволяет игрокам пропустить все угрозы любого подземелья, попав сразу к его концу чтобы получить лучшие награды.

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Несмотря на огромное количество игроков и статус бестселлера, Palworld все еще остается проектом в раннем доступе, поэтому в нем присутствуют различные баги.

Некоторые позволяют с легкостью ловить лучших "друзей" в игре, а другие пройти даже самые тяжелые подземелья без лишних хлопот.

Последним поделился пользователь Reddit под ником yashpwnz.

В видео геймер вошел в Hillside Cavern 13 уровня, где его сразу встретили несколько врагов. После короткой драки yashpwnz вызвал "друга" Jetragon и начал подниматься по скалистой стене справа от себя. Находясь на ней, геймер приласкал любимца и сразу же оседлал его.

Комбинация этих действий позволила персонажу и "другу" пройти сквозь стену, прямо за пределы текстур подземелья.

Интересный баг в Palworld – смотреть видео

Таким образом геймер обошел все препятствия и оказался за стеной финального зала.

Там он еще раз провернул тот же трюк, чтобы вернуться в пределы подземелья и забрать все содержимое двух сундуков с сокровищами.

Поэтому, если у вас есть быстрый летающий "друг" в Palworld, то также можете испытать этот трюк.