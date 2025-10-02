Корпорация Microsoft в очередной раз изменила ценовую политику, повысив стоимость своей популярной игровой подписки Xbox Game Pass. Это решение вызвало мгновенную и настолько бурную реакцию сообщества, что инфраструктура компании не выдержала нагрузки. Рассказываем, что именно произошло и какие теперь есть варианты для пользователей.

Сколько теперь стоит Xbox Game Pass?

Наибольшие изменения претерпел самый дорогой тарифный план – Game Pass Ultimate. Его цена выросла на целых 50%, что весьма ощутимо. В общем пользователи имеют на выбор три разных варианта, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Xbox.

Сколько теперь стоит Xbox Game Pass на разных уровнях:

Essential можно получить за 10 долларов в месяц. Предлагает 50+ игр.

в месяц. Предлагает 50+ игр. Premium предлагают за 15 долларов в месяц. Предлагает 200+ игр. На этом плане можно будет иногда встретить игры в день их запуска.

в месяц. Предлагает 200+ игр. На этом плане можно будет иногда встретить игры в день их запуска. Ultimate обойдется в 30 долларов в месяц. 400+ игр и не менее 75 игр в день запуска в год.

Как отреагировали пользователи?

Новость о подорожании вызвала шквал возмущения среди игроков. Почти сразу после объявления пользователи массово устремились на сайт Microsoft, чтобы отменить свои подписки. Наплыв посетителей был настолько большим, что соответствующая страница сервиса просто перестала работать, пишет Wccftech.

Об этом начали сообщать как игровые журналисты, так и обычные пользователи в социальных сетях. Со временем работу страницы восстановили, и сейчас процесс отмены работает стабильно.

Стоит отметить, что не все игроки решили полностью отказаться от сервиса. Многие рассматривают альтернативу – переход на более доступные тарифы. Например, можно сменить план Ultimate на Premium или Essential, в зависимости от индивидуальных потребностей. Однако полная отмена подписки имеет существенный недостаток: пользователи теряют доступ к онлайн-мультиплееру в играх.

Этот инцидент является лишь одним из примеров реакции сообщества на постепенное подорожание игрового опыта на Xbox. Ранее компания уже поднимала цены на свои консоли. Очевидно, что Microsoft делает ставку на получение прибыли от сервисов, а не от продажи "железа", особенно на фоне новостей о том, что некоторые крупные ритейлеры вообще отказываются от продажи консолей Xbox

Пока неизвестно, сколько людей уже успели отменить свои подписки на Xbox Game Pass.

Как отменить подписку на Xbox Game Pass?

Если вы решили отказаться от услуги или перейти на более дешевый тариф, это можно сделать через браузер на сайте Microsoft. Процесс довольно простой.

Чтобы отменить подписку:

Перейдите на официальный сайт Microsoft и войдите в свою учетную запись.

Найдите вкладку "Подписки" (Subscriptions) в боковом меню.

В разделе Game Pass нажмите на опцию "Управление" (Manage).

Выберите пункт "Отменить подписку" (Cancel subscription).

В зависимости от даты вашей оплаты, система может предложить частичный возврат средств за немедленную отмену.

Чтобы изменить тарифный план:

Перейдите на официальный сайт Microsoft и войдите в свою учетную запись.

Найдите вкладку "Подписки" (Subscriptions) в боковом меню.

В разделе Game Pass нажмите на опцию "Управление" (Manage).

Нажмите "Изменить план подписки" (Change subscription plan).

Ознакомьтесь с доступными вариантами, выберите нужный и подтвердите изменение.

После выбора нового плана и подтверждения оплаты ваша подписка будет обновлена.