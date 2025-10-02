Корпорація Microsoft укотре змінила цінову політику, підвищивши вартість своєї популярної ігрової підписки Xbox Game Pass. Це рішення викликало миттєву та настільки бурхливу реакцію спільноти, що інфраструктура компанії не витримала навантаження. Розповідаємо, що саме сталося та які тепер є варіанти для користувачів.

Скільки тепер коштує Xbox Game Pass?

Найбільших змін зазнав найдорожчий тарифний план – Game Pass Ultimate. Його ціна зросла на цілих 50%, що вельми відчутно. Загалом користувачі мають на вибір три різні варіанти, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Xbox.

Дивіться також Геймер хотів поділитися цікавим збігом, але розізлив десятки тисяч людей фотографією

Скільки тепер коштує Xbox Game Pass на різних рівнях:

Essential можна отримати за 10 доларів на місяць. Пропонує 50+ ігор.

на місяць. Пропонує 50+ ігор. Premium пропонують за 15 доларів на місяць. Пропонує 200+ ігор. На цьому плані можна буде іноді зустріти ігри в день їхнього запуску.

на місяць. Пропонує 200+ ігор. На цьому плані можна буде іноді зустріти ігри в день їхнього запуску. Ultimate обійдеться в 30 доларів на місяць. 400+ ігор і щонайменше 75 ігор у день запуску на рік.

Як зреагували користувачі?

Новина про подорожчання викликала шквал обурення серед гравців. Майже одразу після оголошення користувачі масово кинулися на сайт Microsoft, щоб скасувати свої підписки. Наплив відвідувачів був настільки великим, що відповідна сторінка сервісу просто перестала працювати, пише Wccftech.

Про це почали повідомляти як ігрові журналісти, так і звичайні користувачі в соціальних мережах. Згодом роботу сторінки відновили, і зараз процес скасування працює стабільно.

Варто зазначити, що не всі гравці вирішили повністю відмовитися від сервісу. Багато хто розглядає альтернативу – перехід на більш доступні тарифи. Наприклад, можна змінити план Ultimate на Premium або Essential, залежно від індивідуальних потреб. Однак повне скасування підписки має суттєвий недолік: користувачі втрачають доступ до онлайн-мультиплеєра в іграх.

Цей інцидент є лише одним із прикладів реакції спільноти на поступове подорожчання ігрового досвіду на Xbox. Раніше компанія вже піднімала ціни на свої консолі. Очевидно, що Microsoft робить ставку на отримання прибутку від сервісів, а не від продажу "заліза", особливо на тлі новин про те, що деякі великі ритейлери взагалі відмовляються від продажу консолей Xbox

Наразі невідомо, скільки людей вже встигли скасувати свої підписки на Xbox Game Pass.

Як скасувати підписку на Xbox Game Pass?

Якщо ви вирішили відмовитися від послуги або перейти на дешевший тариф, це можна зробити через браузер на сайті Microsoft. Процес доволі простий.

Щоб скасувати підписку:

Перейдіть на офіційний сайт Microsoft і увійдіть у свій обліковий запис.

Знайдіть вкладку "Підписки" (Subscriptions) у бічному меню.

У розділі Game Pass натисніть на опцію "Керування" (Manage).

Виберіть пункт "Скасувати підписку" (Cancel subscription).

Залежно від дати вашої оплати, система може запропонувати часткове повернення коштів за негайне скасування.

Щоб змінити тарифний план:

Перейдіть на офіційний сайт Microsoft і увійдіть у свій обліковий запис.

Знайдіть вкладку "Підписки" (Subscriptions) у бічному меню.

У розділі Game Pass натисніть на опцію "Керування" (Manage).

Натисніть "Змінити план підписки" (Change subscription plan).

Ознайомтеся з доступними варіантами, виберіть потрібний та підтвердьте зміну.

Після вибору нового плану та підтвердження оплати ваша підписка буде оновлена.