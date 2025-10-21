Как Marathon помог Arc Raiders стать лучше: разработчик рассказал интересную историю
- Технический директор Embark Studios Вирджил Уоткинс сообщил, что параллельный стресс-тест Arc Raiders с альфой Marathon стал эффективным A/B-тестом, что помогло улучшить ключевые системы игры.
- Arc Raiders выходит 30 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а Marathon отложили на неопределенный срок из-за сдержанных отзывов и скандала с кражей художественных материалов.
Технический директор Embark Studios Вирджил Уоткинс рассказал, что параллельный с альфой Marathon стресс-тест Arc Raiders стал для команды "случайным A/B-тестом". Благодаря этому сравнению студия отшлифовала ключевые системы PvPvE-шутера, который на пике собрал более 189 тысяч игроков в Steam.
Несколько дней назад Embark Studios (авторы The Finals) завершила финальную проверку серверов Arc Raiders – эвакуационного PvPvE-шутера с элементами выживания. По словам технического директора Вирджила Уоткинса в интервью PC Gamer, пиковая одновременная аудитория только в Steam превысила 189 тысяч человек. Перед этим, в конце весны, команда уже проводила стресс-тест: с 30 апреля по 4 мая, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Судебные документы рассекретили планы Sony на экранизацию Horizon Zero Dawn
Эта весенняя сессия почти совпала по времени с альфой Marathon от Bungie (23 апреля – 4 мая). Уоткинс назвал это "отличным A/B-тестом" для Arc Raiders.
По чистой случайности мы тестировались одновременно, принимали разные решения и могли сопоставить, как каждый подход влияет на ключевые элементы игры. На практике это позволило команде сравнить две "модели правил" и выбрать те решения, которые заметно улучшают целевые метрики.
Он объяснил, что A/B-тест – это способ на основе данных оценить влияние изменений: сравниваются варианты "A" и "B", а затем остается тот, что статистически улучшает показатели. Именно так Embark корректировала отдельные системы Arc Raiders, опираясь на поведение игроков и результаты параллельных испытаний.
Когда выходит ARC Raiders?
Arc Raiders выходит 30 октября на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S. Marathon, который планировали запустить 23 сентября, отложили на неопределенный срок после сдержанных отзывов по итогам закрытой альфы и скандала с кражей отдельных художественных материалов.
Что известно об ARC Raiders?
ARC Raiders – это научно-фантастический PvPvE-шутер от Embark Studios, команды, основанной бывшими разработчиками серии Battlefield, как рассказывает ArcraidersGG. События игры разворачиваются в постапокалиптическом мире, где игроки в роли наемников-рейдеров сражаются за ресурсы против безжалостных роботов ARC, а также с другими командами игроков.
Игровой процесс построен по принципу "эвакуационного шутера": игроки высаживаются на большую карту, выполняют задания, собирают ценную добычу и пытаются успешно эвакуироваться, избегая как вражеских машин, так и конкурентов.
Изначально игру анонсировали как кооперативный PvE-шутер, но позже разработчики перезапустили проект, сместив фокус на более соревновательный PvPvE-формат.