Как Marathon помог Arc Raiders стать лучше: разработчик рассказал интересную историю

Технический директор Embark Studios Вирджил Уоткинс рассказал, что параллельный с альфой Marathon стресс-тест Arc Raiders стал для команды "случайным A/B-тестом". Благодаря этому сравнению студия отшлифовала ключевые системы PvPvE-шутера, который на пике собрал более 189 тысяч игроков в Steam.

Несколько дней назад Embark Studios (авторы The Finals) завершила финальную проверку серверов Arc Raiders – эвакуационного PvPvE-шутера с элементами выживания. По словам технического директора Вирджила Уоткинса в интервью PC Gamer, пиковая одновременная аудитория только в Steam превысила 189 тысяч человек. Перед этим, в конце весны, команда уже проводила стресс-тест: с 30 апреля по 4 мая, рассказывает 24 Канал.

Эта весенняя сессия почти совпала по времени с альфой Marathon от Bungie (23 апреля – 4 мая). Уоткинс назвал это "отличным A/B-тестом" для Arc Raiders.

По чистой случайности мы тестировались одновременно, принимали разные решения и могли сопоставить, как каждый подход влияет на ключевые элементы игры. На практике это позволило команде сравнить две "модели правил" и выбрать те решения, которые заметно улучшают целевые метрики.

Он объяснил, что A/B-тест – это способ на основе данных оценить влияние изменений: сравниваются варианты "A" и "B", а затем остается тот, что статистически улучшает показатели. Именно так Embark корректировала отдельные системы Arc Raiders, опираясь на поведение игроков и результаты параллельных испытаний.

Когда выходит ARC Raiders?

Arc Raiders выходит 30 октября на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S. Marathon, который планировали запустить 23 сентября, отложили на неопределенный срок после сдержанных отзывов по итогам закрытой альфы и скандала с кражей отдельных художественных материалов.

Что известно об ARC Raiders?

ARC Raiders – это научно-фантастический PvPvE-шутер от Embark Studios, команды, основанной бывшими разработчиками серии Battlefield, как рассказывает ArcraidersGG. События игры разворачиваются в постапокалиптическом мире, где игроки в роли наемников-рейдеров сражаются за ресурсы против безжалостных роботов ARC, а также с другими командами игроков.

Игровой процесс построен по принципу "эвакуационного шутера": игроки высаживаются на большую карту, выполняют задания, собирают ценную добычу и пытаются успешно эвакуироваться, избегая как вражеских машин, так и конкурентов.

Изначально игру анонсировали как кооперативный PvE-шутер, но позже разработчики перезапустили проект, сместив фокус на более соревновательный PvPvE-формат.