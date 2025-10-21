Як Marathon допоміг Arc Raiders стати кращою: розробник розповів цікаву історію

Технічний директор Embark Studios Вірджил Воткінс розповів, що паралельний з альфою Marathon стрес‑тест Arc Raiders став для команди "випадковим A/B‑тестом". Завдяки цьому порівнянню студія відшліфувала ключові системи PvPvE‑шутера, який на піку зібрав понад 189 тисяч гравців у Steam.

Кілька днів тому Embark Studios (автори The Finals) завершила фінальну перевірку серверів Arc Raiders – евакуаційного PvPvE‑шутера з елементами виживання. За словами технічного директора Вірджила Воткінса в інтерв'ю PC Gamer, пікова одночасна аудиторія лише у Steam перевищила 189 тисяч людей. Перед цим, наприкінці весни, команда вже проводила стрес‑тест: з 30 квітня по 4 травня, розповідає 24 Канал.

Ця весняна сесія майже збіглася за часом з альфою Marathon від Bungie (23 квітня – 4 травня). Воткінс назвав це "відмінним A/B‑тестом" для Arc Raiders.

За чистою випадковістю ми тестувалися одночасно, ухвалювали різні рішення і могли зіставити, як кожен підхід впливає на ключові елементи гри. На практиці це дало команді змогу порівняти дві "моделі правил" і вибрати ті рішення, які помітно покращують цільові метрики.

Він пояснив, що A/B‑тест – це спосіб на основі даних оцінити вплив змін: порівнюються варіанти "A" і "B", а потім лишається той, що статистично покращує показники. Саме так Embark коригувала окремі системи Arc Raiders, спираючись на поведінку гравців і результати паралельних випробувань.

Коли виходить ARC Raiders?

Arc Raiders виходить 30 жовтня на ПК (Steam, EGS), PS5 та Xbox Series X|S. Marathon, який планували запустити 23 вересня, відклали на невизначений термін після стриманих відгуків за підсумками закритої альфи та скандалу з крадіжкою окремих художніх матеріалів.

Що відомо про ARC Raiders?

ARC Raiders – це науково-фантастичний PvPvE-шутер від Embark Studios, команди, заснованої колишніми розробниками серії Battlefield, як розповідає ArcraidersGG. Події гри розгортаються у постапокаліптичному світі, де гравці в ролі найманців-рейдерів борються за ресурси проти безжальних роботів ARC, а також з іншими командами гравців.

Ігровий процес побудований за принципом "евакуаційного шутера": гравці висаджуються на велику мапу, виконують завдання, збирають цінну здобич і намагаються успішно евакуюватися, уникаючи як ворожих машин, так і конкурентів.

Спочатку гру анонсували як кооперативний PvE-шутер, але пізніше розробники перезапустили проєкт, змістивши фокус на більш змагальний PvPvE-формат.