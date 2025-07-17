Стало известно как придумали систему интеллекта NPC для Skyrim – Тодд Говард нарисовал ее на салфетке

Разработчик TES V: Skyrim Брюс Несмит вспомнил как в Bethesda придумали систему ИИ для неигровых персонажей проекта, рассказав, что глава студии Тодд Говард сначала нарисовал ее на салфетке.

Один из главных создателей легендарной RPG Skyrim раскрыл принцип работы системы ИИ для неигровых персонажей, вспомнив как она была создана, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

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Тодд Говард все-таки гений?

Выпущенная в 2011 году TES V: Skyrim на долгие годы вперед заложила золотой стандарт того, как мир ролевой игры должен "жить собственной жизнью" и реагировать на поведение игрока.

Это стало возможно благодаря системе искусственного интеллекта Radiant, которая впервые появилась в Oblivion и была существенно улучшена для игры о "довакине".

Инициатором этого апгрейда, как рассказал главный дизайнер Bethesda Брюс Несмит, был никто иной как Тодд Говард, нарисовавший свою идею на салфетке, которую передал разработчикам.

По словам Несмита, по центру салфетки Говард изобразил протагониста, окруженного различными маленькими иконками, которые символизировали дома, монстров и другие элементы игры.

Затем Тодд объяснил, что в Morrowind игроки взаимодействовали с миром, но тот не реагировал, тогда как в Oblivion они получали от него больше обратной связи, в частности через NPC.

В Skyrim же целью было "иметь события и объекты в мире, с которыми взаимодействует игрок и за которыми наблюдает код", чтобы мир взаимодействовал как с игроком, так и сам с собой.

Хотя это может звучать запутанно и непонятно для рядового геймера, разработчики из Bethesda не только поняли ход мыслей Говарда, но и блестяще реализовали эту задумку, создав высокореактивный открытый мир, который стал одной из главных причин колоссального успеха Skyrim.

Надеемся, что Тодд нарисовал что-то на салфетке и для The Elder Scrolls VI, для которой по слухам уже создали несколько новых трейлеров.