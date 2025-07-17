Стало відомо як вигадали систему інтелекту NPC для Skyrim – Тодд Говард намалював її на серветці

Розробник TES V: Skyrim Брюс Несміт пригадав як у Bethesda вигадали систему ШІ для неігрових персонажів проєкту, розповівши, що очільник студії Тодд Говард спершу намалював її на серветці.

Один з головних творців легендарної RPG Skyrim розкрив принцип роботи системи ШІ для неігрових персонажів, пригадавши як її було створено, повідомляє 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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Тодд Говард все-таки геній?

Випущена у 2011 році TES V: Skyrim на довгі роки вперед заклала золотий стандарт того, як світ рольової гри має "жити власним життям" та реагувати на поведінку гравця.

Це стало можливо завдяки системі штучного інтелекту Radiant, яка вперше з'явилася в Oblivion та була суттєво покращена для гри про "довакіна".

Ініціатором цього апгрейду, як розповів головний дизайнер Bethesda Брюс Несміт, був ніхто інший як Тодд Говард, який намалював свою ідею на серветці, яку передав розробникам.

За словами Несміта, по центру серветки Говард зобразив протагоніста, оточеного різними маленькими іконками, які символізували будинки, монстрів та інші елементи гри.

Потім Тодд пояснив, що в Morrowind гравці взаємодіяли зі світом, але той не реагував, тоді як в Oblivion вони отримували від нього більше зворотного зв'язку, зокрема через NPC.

У Skyrim же метою було "мати події та об'єкти у світі, з якими взаємодіє гравець і за якими спостерігає код", щоб світ взаємодіяв як з гравцем, так і сам із собою.

Хоча це може звучати заплутано і незрозуміло для пересічного геймера, розробники з Bethesda не тільки зрозуміли хід думок Говарда, але й блискуче реалізували цей задум, створивши високореактивний відкритий світ, який став однією з головних причин колосального успіху Skyrim.

Сподіваємось, що Тодд намалював щось на серветці й для The Elder Scrolls VI, для якої за чутками вже створили кілька нових трейлерів.