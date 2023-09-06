Релиз Starfield буквально спас жизнь геймера и его семьи: увлекательная история

Поклонник видеоигр Bethesda поделился ужасной и захватывающей историей, в которой жизнь его семьи спас долгожданный релиз Starfield. Детали – в материале.

Полноценный релиз Starfield состоялся только сегодня (6 сентября) и теперь каждый желающий может приобрести стандартное издание игры или оформить Xbox Game Pass и погрузиться в космическое приключение от Bethesda.

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Однако владельцы самой дорогой версии игры могли сыграть в нее гораздо раньше, а именно с 1 сентября.

Среди них, к счастью, был и пользователь Reddit под ником tidyckilla, которому любовь к видеоиграм, вероятно, спасла жизнь и как минимум здоровье.

По словам геймера, он ждал этой игры еще с первых слухов о ней в 2015-2016 годах. Неудивительно, что из-за этого он заказал премиум издание и в ночь на 31 августа решил бодрствовать, чтобы поиграть подольше.

В 2:26 ночи, играя, я услышал взрыв из квартиры моего соседа внизу. Я остановил свою игру, чтобы посмотреть, что случилось, а когда открыл дверь, то увидел пламя, которое поднималось по лестнице к нашей квартире. Я немедленно поднял свою жену и взял кота и помчался в безопасное место, отделавшись лишь незначительными ожогами, – рассказал поклонник Starfield.

Взрыв, судя по всему, был не слишком громким, поскольку любимая tidyckilla не проснулась от него, а сам герой поста сообщил, что скорее всего тоже бы не проснулся и все бы закончилось фатально.

Пожар в доме геймера / Фото с Reddit

В заключение геймер выразил благодарность разработчикам и отдельно Тодду Говарду за то, что проект спас его и семью от ужасной судьбы.