Запуск Starfield с возможностью межзвездных путешествий стал важным моментом для игровой индустрии. Однако стоит отметить, что игра также получила и большую порцию критики.

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Многие геймеры столкнулись с рядом технических проблем, обусловленных плохой оптимизацией проекта для слабых и даже средних ПК.

Несмотря на это, новинка от Bethesda все же стала хитом, и ее начали сравнивать с другими играми с открытым миром, такими как Cyberpunk 2077.

На волне этих сравнений, один из фанатов проекта CDPR придумал забавное видео, которое высмеивает Starfield.

Ролик называется "If Bethesda made Cyberpunk 2077" и он обрел незаурядную популярность, набрав почти 3 миллиона просмотров только в соцсети Х (бывший твиттер).

Если бы Bethesda делала Cyberpunk 2077: смотреть видео

If Bethesda made Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/JLBHmvZ3vy — Synth Potato (Ameer) (@SynthPotato) September 13, 2023

Видео высмеивает бесчисленное количество экранов загрузки, имеющихся в Starfield, появляющихся почти при каждом переходе между локациями или даже комнатами.

Хотя их засилье в ролике несколько преувеличено, он очень правильно подмечает одну из самых больших проблем новинки Bethesda.