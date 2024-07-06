Главный разработчик сиквела Cyberpunk 2077 назвал игру, которой вдохновляется в работе

Павел Саско из студии CDPR – директор сиквела Cyberpunk 2077, рассказал о том из-за какой игры решил стать разработчиком и назвал невероятное количество времени, проведенное в ней.

Известный разработчик из CD Projekt RED – Павел Саско признался, что если бы не франшиза Baldur's Gate, то неизвестно был бы он в игровой индустрии.

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Что вдохновляет создателя Cyberpunk 2077

В коротком интервью PC Gamer именитый разработчик ответил на вопрос об игре, в которой он провел больше всего времени за всю жизнь.

Не долго думая, игровой директор сиквела Cyberpunk 2077 назвал Baldur's Gate 2 и рассказал, что он прошел игру до конца примерно "пять или шесть раз с нуля с несколькими персонажами, несколькими способами".

Я люблю Baldur's Gate 1 и 2. Это была игра, которая действительно заставила меня начать заниматься разработкой игр и создавать собственные игры, – отметил Саско.

Момент с вопросом – смотреть видео

Далее Саско подсчитал, что одно его прохождение длилось примерно 300 часов, а значит в общем он, вероятно, провел в Baldur's Gate 2 более 1500 часов.