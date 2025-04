Пять игр, которые занимают больше всего места на вашем компьютере

Некоторые игры сегодня занимают столько места на диске, что кажется, будто они пытаются заселить весь ваш SSD. В этой статье мы собрали пять самых "тяжелых" проектов, которые могут заставить вас пересмотреть свои игровые привычки или срочно искать дополнительный терабайт.

Assassin's Creed Valhalla. 160 гигабайт

Продолжение легендарной серии Assassin's Creed от Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla переносит игроков на Британские острова в разгар эпохи викингов. Главный герой теперь Эйвор – викинг-разбойник. Когда дело доходит до размера файла, AC Valhalla опережает все предыдущие игры серии, с внушительными 160 гигабайтами базовой инсталляции игры на ПК. Частично это благодаря очень большой карте и реалистичной графике, но с годами она также разрослась благодаря постоянным обновлениям и дополнительным DLC. На момент релиза размер AC Valhalla составлял около 140 гигабайт, но с тех пор он достиг 158 – 160 гигабайт, пишет 24 Канал.

Medal Of Honor: Above And Beyond. 180 гигабайт

Серия Medal of Honor длительное время находилась в состоянии покоя, поэтому легко понять, почему фанаты были рады ее возвращению, даже если оно состоялось в виде VR-эксклюзива. Однако, прием этой игры был в лучшем случае прохладным, поскольку не все смогли оценить ее.

Насыщенная действиями и весьма увлекательная виртуальная реальность, которая разворачивается во время Второй мировой войны, имела возможность стать чем-то действительно особенным, но в итоге получила много не очень хороших отзывов.

Тот факт, что она занимает почти 200 гигабайт на диске игрока, добавляет разочарования пользователям, которые купили игру, хотя графика, по общему признанию, выглядит прилично в виртуальной реальности.

Смотрите трейлер Medal Of Honor: Above And Beyond: видео

God Of War Ragnarok. 190 гигабайт

God of War Ragnarok вышел на ПК в сентябре 2024 года. Хотя сиквел не вызвал такого большого резонанса, как первая часть, это в значительной степени связано с ограничениями PlayStation Network от Sony, которые шли в комплекте с игрой, а не с качеством проекта. Он является действительно достойным продолжением истории Кратоса и Атрея.

ПК-порт God of War Ragnarok работает прекрасно, с хорошей графикой, современными апскейлерами, а также генераторами кадров, которые дают игрокам как можно больше возможностей вывести визуальную составляющую игры на новый уровень. Все эти преимущества требуют 190 гигабайт памяти, но для игры такого высокого уровня, как Ragnarok, это цена, которую большинство согласны платить.

ARK: Survival Evolved. 250+ гигабайтов

Ввиду того, насколько минималистичной порой кажется ARK, попадание в этот список может несколько удивить. Но геймеры, владеющие Survival Evolved, знают, насколько эта игра может "раздуваться" и насколько "тяжелой" она может быть для жесткого диска игрока.

Игра одолела долгий путь с момента своего выхода, пройдя через такие изменения в качестве, которых можно было бы ожидать от игры такого размера. Существует также множество дополнений, которые лишь увеличивают начальный размер файла, делая его намного больше, чем большинство игроков может изначально подумать.

Смотрите трейлер ARK: Survival Evolved: видео

Какая игра занимает больше всего памяти

DCS World, что расшифровывается как Digital Combat Simulator World, – одна из немногих игр, которая действительно, по-настоящему не учитывает то, сколько места на диске она занимает для запуска. Это авиасимулятор с невероятным уровнем реалистичности, удивительно реалистичными визуальными эффектами и множеством мелких деталей, которые усиливают погружение в игру. К сожалению, он построен на устаревшем движке, который является ужасно неэффективным и требует не только современного аппаратного обеспечения для бесперебойной работы, но и кучи места на диске.

Базовая игра бесплатная, и для ее установки нужно "всего лишь" 200 гигабайт места. Но любому, кто хотя бы отдаленно заинтересован в получении какого-то из 151 DLC, придется освободить гораздо больше места на своем компьютере. Ветераны игры часто советуют новым игрокам держать отдельный диск на 1 терабайт только для игры в DCS World, потому что базовая игра + DLC могут съесть место, как ничто другое. Сейчас размер игры оценивается в 500 гигабайт.