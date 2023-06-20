Игра без даты релиза уже обошлась создателям дороже, чем GTA 5, RDR2 и Cyberpunk 2077 вместе взятые

Видеоигра, длительное время находящаяся в разработке и до сих пор не дающая окончательного выпуска, уже имеет бюджет, больший, чем у Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Grand Theft Auto 5 вместе взятых.

Амбициозная видеоигра, деньги на разработку которой выделяют сами игроки методом краудфандинга, уже стала самым дорогим проектом в истории индустрии, сообщает 24 Канал.

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Речь о космическом симуляторе Star Citizen, который, согласно последним подсчетам, имеет самый большой бюджет из всех видеоигр в истории.

В настоящее время цена разработки игры превышает стоимость создания Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 и Cyberpunk 2077 вместе взятых и составляет свыше 591 миллиона долларов.

Собранные средства / Скриншот из robertsspaceindustries.com

Интересно, что первоначально кампания Star Citizen на платформе Kickstarter имела относительно скромную цель в 2 миллиона долларов.

С тех пор прошло более 10 лет, а проект до сих пор находится в разработке и досрочном доступе и, похоже, его производство не думают прекращать или завершать, по крайней мере, пока геймеры продолжают "платить" разработчикам.