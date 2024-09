Во что поиграть: Sony объявила первые октябрьские игры для подписчиков PlayStation Plus

Обычно PlayStation раскрывает новые игры в рамках платной подписки в начале каждого месяца, однако на этот раз объявление появилось несколько раньше – во время события State of Play, на котором нам также рассказали о Ghosts of Yotei, выходе Palworld на PS5 и прочее. Так что же ждет нас в октябре?

Новые игры откроются уже с 1 октября и будут доступны для подписчиков PlayStation Plus Essential, Extra и Premium/Deluxe. Согласно публикации в блоге, игроки в начале месяца смогут установить WWE 2K24, Dead Space і Doki Doki Literature Club. Рассказываем подробнее о каждой из них.

WWE 2K24

WWE 2K24 – это последняя часть серии симуляторов реслинга. Эта игра посвящена 40-летию Wrestlemania. Вы можете играть за культовых суперзвезд прошлого и настоящего в различных игровых режимах. Игроки также смогут пережить самые выдающиеся моменты WrestleMania за последние 40 лет и принять участие в самых незабываемых и определяющих для карьеры матчах по реслингу.

Смотрите трейлер WWE 2K24: видео

Dead Space

Следующая игра для PlayStation Plus в октябре — римейк Dead Space от EA. Он возвращает научно-фантастические ужасы с элементами выживания, обеспечивая при этом более захватывающий опыт.

Вы играете за Айзека Кларка, чья миссия заключается в ремонте огромного корабля USG Ishimura. Однако во время выполнения своих обязанностей вы понимаете, что что-то идет не так. Теперь вам предстоит раскрыть эту тайну, выживая среди враждебных существ, которых называют некроморфами.

Смотрите трейлер Dead Space: видео

Doki Doki Literature Club Plus

Последнее дополнение для PlayStation Plus в октябре — психологический хоррор Doki Doki Literature Club Plus. Вы играете за персонажа, который присоединился к литературному клубу, чтобы найти любовь. Однако каждое литературное творение приводит к собственным неожиданным результатам и вам нужно распутывать последствия.

Смотрите трейлер Doki Doki Literature Club Plus: видео

30 сентября — последний день, когда можно добавить сентябрьские игры PlayStation Plus в свою библиотеку. Среди них Quidditch Champions, MLB The Show 24 и Little Nightmares II.