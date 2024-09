У що пограти: Sony оголосила перші жовтневі ігри для підписників PlayStation Plus

Зазвичай PlayStation розкриває нові ігри в рамках платної підписки на початку кожного місяця, однак цього разу оголошення з'явилося дещо раніше – під час події State of Play, на якій нам також розповіли про Ghosts of Yotei, вихід Palworld на PS5 та інше. Тож що чекає на нас у жовтні?

Нові ігри відкриються вже з 1 жовтня й будуть доступні для підписників PlayStation Plus Essential, Extra та Premium/Deluxe. Відповідно до публікації в блозі, гравці на початку місяця зможуть встановити WWE 2K24, Dead Space і Doki Doki Literature Club. Розповідаємо детальніше про кожну.

WWE 2K24

WWE 2K24 – це остання частина серії симуляторів рестлінгу. Ця гра присвячена 40-річчю Wrestlemania. Ви можете грати за культових суперзірок минулого та сьогодення в різних ігрових режимах. Гравці також зможуть пережити найвизначніші моменти WrestleMania за останні 40 років і взяти участь у найбільш незабутніх і визначальних для кар'єри матчах з рестлінгу.

Dead Space

Наступна гра для PlayStation Plus у жовтні — ремейк Dead Space від EA. Він повертає науково-фантастичні жахи з елементами виживання, забезпечуючи при цьому більш захоплюючий досвід.

Ви граєте за Айзека Кларка, чия місія полягає в ремонті величезного корабля USG Ishimura. Однак під час виконання своїх обов'язків ви розумієте, що щось іде не так. Тепер вам належить розкрити цю таємницю, виживаючи серед ворожих істот, яких називають некроморфами.

Doki Doki Literature Club Plus

Останнє доповнення для PlayStation Plus у жовтні — психологічний горор Doki Doki Literature Club Plus. Ви граєте за персонажа, який приєднався до літературного клубу, щоб знайти кохання. Однак кожне літературне творіння призводить до власних неочікуваних результатів і вам потрібно розплутувати наслідки.

30 вересня — останній день, коли можна додати вересневі ігри PlayStation Plus до своєї бібліотеки. Серед них Quidditch Champions, MLB The Show 24 та Little Nightmares II.