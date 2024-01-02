Разработчики Diablo 4 раскрыли интересную статистику 2023 года, включая два самых популярных игровых класса среди игроков со всего мира.

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С момента релиза в июне 2023 года Diablo 4 стала одной из самых успешных RPG в истории, завоевав приверженность огромного количества геймеров.

Подтверждает это и интересная статистика от разработчиков о первом полугодии "жизни" проекта.

За это время игроки Diablo 4 убили свыше триллиона монстров, легендарный The Butcher забрал на тот свет 37 миллионов персонажей, а 2,4 миллиона геймеров потеряли все в режиме Hardcore.

При этом, пожалуй, наиболее интересной статистической вехой являются самые популярные классы года, которыми стали Волшебник и Некромант.

Статистика Diablo 4 в 2023 году / Фото с X

Такой результат не удивил геймеров, ведь кроме потрясающей эстетики, Некромант и Волшебник являются удивительно сильными классами, идеально подходящими для прохождения наедине.