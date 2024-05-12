Анонс неизбежен: известно какой эксклюзив PlayStation появится на ПК следующим

Sony продолжают переносить библиотеку эксклюзивных проектов консолей PlayStation на ПК и уже известна следующая игра, которая вскоре получит подобное "второе дыхание".

В сети появилась удивительно интересная информация, сообщающая какой из эксклюзивов PlayStation ждать на ПК следующим.

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В течение последних нескольких лет Sony медленно, но стабильно портирует линейку эксклюзивов с PlayStation на персональные компьютеры. Последним дополнением к проектам, что уже получили свои ПК версии стали Horizon: Forbidden West, вышедшая в начале марта этого года и Ghost of Tsushima: Director's Cut, который должен появиться уже на следующей неделе (16 мая).

Как сообщается, следующей в очереди является God of War: Ragnarok.

Такой новостью поделился инсайдер billbil-kun, который в прошлом уже подтверждал свою надежность.

Трейлер игры – смотреть видео

Как утверждается, анонс игры "неизбежен" и вполне может состояться уже на следующей презентации State of Play от Sony.

В то же время инсайдер отмечает, что даже если проект не появится там, его объявление точно состоится позже в этом месяце.