Бывший сотрудник Blizzard рассказал, что один "маунт" из World of Warcraft принес разработчикам больше денег, чем целая видеоигра.

Читайте также Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх

На BlizzCon 2023, который состоялся уже после того, как компания стала частью Microsoft, разработчики намекнули, что не прочь рассмотреть возрождение франшизы StarCraft.

Однако игровая индустрия – это прежде всего бизнес, а в настоящее время жанр RTS не пользуется большой популярностью, так что разработка нового проекта несет в себе финансовые риски, которые только подтверждает интересная информация от бывшего работника Blizzard.

Джейсон Холл, которому пришлось довольно много времени провести в именитой компании, утверждает, что во время разработки StarCraft 2 он работал сверхурочно целых два года, но самым большим разочарованием стало совсем не это.

StarCraft 2: Wings of Liberty принесла меньше денег, чем конь. Первый блестящий конь-пони из World of Warcraft. Лошадь с микротранзакции стоимостью 15 долларов приносила больше денег, чем StarCraft 2, – сказал разработчик.

Лошадь, которую подразумевает Джейсон, это "Celestial Steed" – платный "маунт" из мира WoW, вышедший в апреле 2010 года.

Хотя Холл несколько ошибся в цене, ведь на релизе "Celestial Steed" стоила 25 долларов, что разгневало немало геймеров. Несмотря на это, всего через три часа после появления, в виртуальной очереди за новым скакуном было уже более 140 000 геймеров.

По расчетам, такой ажиотаж принес Blizzard 3,5 миллиона долларов менее чем за сутки.

Момент с признанием со стрима: смотреть видео

Неудивительно, что с тех пор компания выбрала именно тот вектор развития, которого и придерживается до сих пор, добавляя во все свои проекты достаточно много микротранзакций, несмотря на частые обвинения в жадности от поклонников.