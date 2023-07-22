Стример Minecraft установил рекорд по количеству добытых алмазов за 24 часа

Стример и ютубер DuckyTheGamer поставил цель побить рекорд по максимальному количеству алмазов, добытых в Minecraft в течение 24 часов и блестяще справился с заданием. Подробности – в материале.

Игровые рекорды это то, что не дает проектам "погаснуть" даже спустя долгие годы после релиза и хотя Minecraft прекрасно себя чувствует и без этого, игроки продолжают превосходить друг друга в специфических челленджах.

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Блогер Ducky решил вписать свое имя в историю игры, став тем, кто найдет самое большое количество алмазов за 1 сутки реального времени.

Ради этого геймер придумал странную машину, которая по команде "плюется" динамитом и построил поразительное количество ее копий.

Поэтому вместо того, чтобы вручную уничтожать десятки тысяч блоков – стример просто давил на кнопку, взрывал кучу пород вокруг и прочесывал территорию в поисках заветных минералов.

Он повторял этот алгоритм раз за разом на протяжении целых суток, попутно транслируя весь процесс на Twitch.

Уже на 20 часучелленджа игроку удалось побить предыдущий рекорд, составлявший 6900 алмазов. Несмотря на это, молодой человек продолжил процесс и закончил сутки с невероятным результатом в более чем 7800 алмазов.

Вряд ли кто-то в ближайшее время рискнет перебить достижение стримера.