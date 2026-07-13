Забирайте навсегда: в EGS внезапно стала бесплатной игра стоимостью более 300 гривен

Пользователи Epic Games Store получили неожиданный подарок: на платформе временно стал бесплатным интересный симулятор выживания на острове.

Помимо стандартных еженедельных раздач, в Epic Games Store появилась возможность навсегда добавить в свою библиотеку видеоигру от Witte Studio, сообщает 24 Канал.

Подробности акции и сюжетная завязка

До 17:01 по киевскому времени 19 июля пользователи платформы могут получить KeepUp Survival.

События проекта разворачиваются на отдаленном острове после того, как мир охватила глобальная катастрофа.

Глобальная пандемия потрясла человечество. На этом отдаленном острове когда-то стоял секретный исследовательский центр, который должен был разработать лекарство, но почему-то что-то пошло совсем не так,

– говорится в описании игры от Witte Studio.

Несмотря на такой мрачный "сет-ап", авторы отказались от традиционных врагов для подобной завязки. В KeepUp Survival игроки не встретят зомби или фантастических монстров, ведь игра делает акцент на борьбе именно с природными условиями.

Таким образом, игровой процесс предложит классический набор механик для выживания в открытом мире. Геймеры должны строить базы, создавать инструменты и следить за жизненно важными показателями персонажа, такими как голод и жажда.

Трейлер игры: смотрите видео

Что касается опасностей, то мир игры наполнен дикими животными и динамичными изменениями погоды, что напрямую влияет на ваши шансы выжить.

Если же выживать в одиночку вам слишком скучно, то в KeepUp Survival есть кооперативный режим.