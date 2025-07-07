Королевский флот Великобритании оборудовал киберспортивный зал на борту авианосца

Королевский флот Великобритании открывает киберспортивный зал прямо на борту одного из крупнейших авианосцев страны, HMS Prince of Wales. Инициативу запустили в рамках сотрудничества с Британской федерацией киберспорта, чтобы новое пространство стало центром для турниров и лиг, доступных для экипажа во время долговременных миссий.

Киберспорт как часть военной жизни

Новый киберспортивный зал на HMS Prince of Wales оснащен 12 мощными игровыми компьютерами Alienware Aurora R15 с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 и процессорами Intel Core i7. Это пространство предназначено для проведения турниров и организации будущих лиг под эгидой Royal Navy Esports. По словам Виктории Марли из комитета киберспорта, наличие такого зала значительно повышает моральный дух экипажа, позволяя морякам заниматься любимыми хобби или открывать для себя новые, а также общаться с коллегами за пределами своих отделов, пишет 24 Канал со ссылкой на British Esports Foundation.

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Эта инициатива является частью более широкого сотрудничества между Британской федерацией киберспорта и Министерством обороны Великобритании. Киберспортивный зал дополняет другие зоны отдыха на корабле, такие как спортзалы и боксерские ринги, и станет важным элементом для экипажа во время восьмимесячной глобальной миссии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Честер Кинг, президент British Esports, отметил, что киберспорт в военной сфере способствует развитию коммуникации, лидерских качеств и стратегического мышления, а также помогает укреплять связи между военнослужащими и поддерживать их психологическое состояние.

Стоит добавить, что киберспорт приобретает все большее значение в Великобритании. В прошлом году Министерство обороны официально признало его военным видом спорта. Кроме того, правительство страны активно поддерживает развитие этой сферы, в частности через создание новых должностей, таких как руководитель направления видеоигр и киберспорта.

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