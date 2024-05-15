Украинский киберспортсмен по CS 2 приостановил карьеру и присоединился к рядам ВСУ

19-летний профессиональный игрок в Counter-Strike 2 приостановил карьеру для того, чтобы добровольно присоединиться к Вооруженным Силам Украины.

Бывший рифлер коллектива IKLA (пока неактивного), который выступал за команду с июня по июль 2023 года – Александр Романюк прокомментировал свое решение вступить в ряды ВСУ.

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19-летний профессиональный геймер, родом из Ровно, известный под никнеймом lucky_cryak1, удивил поклонников киберспортивного Counter-Strike 2.

Игрок держал в секрете то, что решил приостановить карьеру и уйти в армию, вероятно, еще в январе этого года.

Однако после того, как информация об этом начала появляться на новостных ресурсах, посвященных игре, молодой человек был вынужден прокомментировать ситуацию.

Как вы уже знаете, я вступил в ряды ВСУ (И не очень думал делиться этим, но учитывая освещение в Твиттере, это не осталось секретом). Это было сознательное решение, и я ценю теплые слова. Поддержите меня в комментариях и личных сообщениях! Люблю вас всех, – написал геймер.

Также Романюк призвал подписываться на свою страницу в инстаграме тех, кому интересны дальнейшие новости о его службе.

Романюк в рядах ВСУ / Фото из Instagram

Искренне желаем Александру и его собратьям удачи и божьей опеки и надеемся, что после победы он обязательно вернется к любимому делу.