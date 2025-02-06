Kingdom Come: Deliverance 2 продалась миллионом копий только за первые сутки

Первые отзывы о Kingdom Come: Deliverance 2 гласили, что игра будет иметь большой успех, поскольку в ней прекрасно буквально все: сюжет, проработанность мира, механики, исправленные ошибки, большая карта и отличное техническое состояние на релизе. Так и произошло: разработчики сообщили о своем первом миллионе.

Стремительный рост

Чуть больше чем за сутки после выхода на рынок игры было продано один миллион копий. "Более миллиона из вас вошли в наш мир. Мы бесконечно благодарны за вашу поддержку. Спасибо за то, что сделали #KCD2 триумфом", – говорится в заметке Warhorse Studios, сообщает 24 Канал.

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Если вы еще не решили, хотите ли приобрести Kingdom Come: Deliverance 2, обязательно ознакомьтесь с нашим материалом, в котором мы собрали первые отзывы обозревателей игровых изданий, которые смогли получить доступ к проекту еще до официального релиза. Стоит также отметить, что продолжение имеет украинский язык перевода сразу на релизе, поэтому это значительно облегчит праву.

Кроме впечатляющих показателей продаж, Kingdom Come: Deliverance 2 имеет очень положительный рейтинг в Steam, который на момент написания статьи состоял из 9227 отзывов. Рецензенты хвалят игру по целому ряду причин, но прежде всего за то, что она хорошо отшлифована в первый день релиза, что не так и часто случается с такими крупными проектами. Сейчас отзывы "очень положительные". Отмечается, что 91% рецензий являются положительными.

Kingdom Come: Deliverance 2 пока доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, причем доступны несколько изданий, которые будут предоставлять вам игровые бонусы в зависимости от того, какое издание вы приобретете.

Смотрите самый новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2: видео