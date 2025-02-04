Первые отзывы о Kingdom Come: Deliverance 2 называют игру "идеальным продолжением"

Kingdom Come: Deliverance 2 выходит в свет сегодня, 4 февраля, но журналисты и обозреватели уже ознакомились с новинкой и активно пишут о своих впечатлениях. Вот несколько первых отзывов, которые сейчас можно найти в сети.

Kingdom Come: Deliverance 2 начинается сразу с того места, где остановилась первая игра. Сигизмунд узурпировал трон у своего брата Вацлава, и после того, как его войска уничтожили деревню Генри и убили его родителей, наш главный герой решает отомстить. Первая игра закончилась тем, что Генри и его лучший друг, сэр Ганс, пошли, чтобы получить поддержку Отто фон Бергова против Сигизмунда. Направляясь к своему месту назначения, вы попадаете в засаду, потеряв все свое снаряжение и некоторые навыки. Но, к счастью, вы не забудете все, чему научились в предыдущей части. Хотя вам придется приобретать снаряжение заново, ваш предыдущий прогресс в опыте и навыках будет в основном сохранен, пишет 24 Канал.

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Издание Dexerto о Kingdom Come: Deliverance 2

Журналист Dexerto Лиам Маккей использует формулировку "идеальная средневековая песочница", когда говорит о второй части игры.

Вы действительно сможете делать все, что пожелаете – работать в кузнице, проигрывать все деньги, играя в таверне, помогать или терроризировать местных жителей, быть вершиной рыцарской добродетели или пьяным дураком – выбор за вами,

– пишет Маккей.

Игра в открытом мире демонстрирует уровень, который "вы нечасто встретите в RPG". Здесь не будет жестких рамок: "Это не так просто, как выбор диалога, который отправляет вас по одному пути и блокирует другой. Все ваши игровые решения имеют значение, что может привести как к смешным, так и к ужасным ситуациям", – добавляет автор.

Есть основной квест, в котором вам нужно решить несколько дел перед тем, как уехать утром. Перед этим можно познакомиться с местными вельможами или встретиться с женщиной. Но вдруг оказывается, что Генри едва не проспал все дедлайны и теперь в спешке должен сделать всю работу, которую откладывал.

Как основная история, так и побочные квесты дают множество вариантов, поэтому нужно выбирать с умом, ведь есть несколько концовок, которые определяются решениями, которые вы принимаете.

Лиам Маккей также говорит, что "средневековье еще никогда не выглядело лучше". Он хвалит локации с "глубокими побочными заданиями и великолепными пейзажами".

Музыка Яна Валты снова безупречна, мастерски дополняя спокойную сельскую местность и опасности боя. KCD2 достигает своего апогея, когда вы достигаете области Куттенберг – огромной, красивой и насыщенной активностями и побочными заданиями,

– говорит автор статьи.

Он добавляет, что Куттенбург – это "чудо". Главный город игры огромный, яркий, оживленный и разнообразный. В первой игре поражало то, что в деревнях и городках было ощущение, будто вы посещаете настоящее историческое место, а не место, созданное для видеоигры, и Куттенбург пятнадцатого века является идеальным примером этого.



Куттенбург – центральный и лучший город в игре / Фото Warhorse Studios/Deep Silver

Наконец, Маккей отмечает, что это "эпическая история", показывающая ужасы войны. Пока Генри продолжает свои поиски мести, вокруг становится все более мрачно. Это не всегда средневековые развлечения, потому что главная история продолжает исследовать последствия мести и страдания простого народа, "когда высшие лорды играют в свою игру престолов".

История выигрывает от того, что Генри получает больше свободы действий. В первой игре его почти затянули за собой, а сюжетная линия оставалась нерешенной, но здесь он получает шанс отомстить.

С новыми регионами и новым составом персонажей история исследует неоднозначность понятия "добро" на войне. Быть на "правильной" стороне не значит быть хорошим человеком, а с точки зрения игрового процесса, выбор "хорошего" варианта часто является палкой о двух концах. Хотя битвы эпические, это, конечно, не прославляет средневековую войну,

– говорится в рецензии.

Но игра примечательна не только основной историей, но и побочными квестами. Маккей говорит, что побочные задания – это "ваша средневековая песочница". По его мнению, эти задания "гораздо более насыщенные, чем простые квесты, которыми грешат другие ролевые игры".

На прохождение основной кампании понадобилось более чем 80 часов игры, но это далеко не все, что есть в Kingdom Come: Deliverance 2.



Бой в игре нелегкий / Фото Warhorse Studios/Deep Silver

Лиам Маккей также упомянул о боевой системе. Он говорит, что бои в Kingdom Come: Deliverance 2 являются достаточно тяжелыми.

Если вы думаете, что будете прорываться сквозь группы бандитов с блестящими счетчиками и смертоносными способностями, то вы будете разочарованы. Враги будут атаковать при любой возможности, рубя вас всеми видами средневекового оружия - мечами, топорами и булавами, поэтому группа крестьян может быть более смертоносной, чем полностью закованный в латы рыцарь,

– говорит автор.

В начале вы сможете достаточно легко победить в поединке один на один, но почти невозможно будет справиться с тремя или более противниками. Однако когда вы доберетесь до Куттенберга и получите комплект неплохой брони, то снова станете "практически ходячим танком". Это, по мнению автора, прекрасно показывает хорошую систему прогресса, где вы не продержитесь и секунды, если пойдете в бой без шлема, в обшарпанной одежде, голодный и раненый. Но по мере того, как вы улучшаете свою броню и навыки, сражения в игре становятся быстрее, гибче и легче.

В целом отзыв Dexerto утверждает, что в продолжении будет немного легче играть, чем в первой части. Враги кажутся менее агрессивными, а меньшее количество направлений для атаки и защиты делает процесс проще.

Какую оценку поставило Dexerto

Окончательная оценка от Лиама Маккея – 5/5. Он хвалит отличную историю, открытый мир, квесты и множество активностей, лучшую механику боя, и главное – больше никаких проблем с производительностью, поскольку игра хорошо отшлифована перед релизом.



Поездки на лошадях также на месте / Фото Warhorse Studios/Deep Silver

Что пишет IGN

Издание IGN было чуть менее благосклонным к проекту, но также из положительного отметило проработанный открытый мир, интересный сюжет и многочисленные дополнительные приключения на пути к главной цели, которые "побуждают к размышлениям". Игра местами очень "кинематогрфична", пишут обозреватели.

Отмечают также "великолепный ближний бой, к которому The Elder Scrolls никогда не приближалась даже на своем пике".

Отзыв GameSpot

По мнению автора этой рецензии, Kingdom Come: Deliverance 2 "все еще спотыкается в некоторых аспектах изображения Богемии пятнадцатого века", но "тень, которая лежала над первой игрой, по большей части развеялась".

Это значительно улучшенное продолжение во всех других сферах, с лучшими боями, дизайном квестов и без всяких технических проблем, которые преследовали оригинал,

– говорится в отзыве.

Хотя отмечают несколько медленный и порой скучный подход, все же это увлекательная ролевая игра с открытым миром, которая "наслаждается свободой действий игрока и последствиями ваших поступков".

Смотрите трейлер Kingdom Come: Deliverance 2: видео

Digital Trends

Журналист Джейсон Родригес обращает внимание на особый момент, который несвойственен другим играм: значительно лучшее погружение в реализм и меньше компромиссов и условностей. Вот, что он пишет:

"Разветвленные варианты диалога и система репутации создают захватывающие моменты. В определенные моменты мне дают возможность ответить, используя ключевые принципы убеждения, Принуждения, Доминирования и другие. Это не просто определяется рудиментарной системой баллов, которые я получаю от повышения уровня навыков и привилегий. Скорее, это зависит от нескольких факторов, таких как мое положение в обществе и даже грязь или кровь на моей одежде. В конце концов, вы вряд ли убедите купцов, что принадлежите к знати, если будете выглядеть как бродяга, так же, как и не сможете запугать стражу, если будете выглядеть как полный ничтожество".

Это весьма оригинальное решение разработчиков. В других играх вы можете надеть даже лохмотья, снятые с самого слабого разбойника, но благодаря прокачанным навыкам убеждения выдаете себя на короля, поскольку ваш внешний вид и снаряжение играет лишь дизайнерскую роль, чтобы радовать глаз самого игрока. Но при этом контексты игры этого не учитывают. Здесь же все наоборот.

The Gamer

Kingdom Come: Deliverance 2 представляет колоссальную, глубокую, красивую, мастерски разработанную игру. По мнению автора обзора, это именно так игра, которую ждали все после Baldur's Gate 3.

Игра выполнена на высоком уровне, это большой технический шаг вперед, который развивает ее, выводя за рамки основы на что-то, охватывающее современную аудиторию, не теряя при этом своей самобытности,

– говорится в статье The Gamer.

Оригинальная игра "оттолкнула многих из-за ее медленного темпа, скучных аспектов и технических недостатков". Сиквел значительно превосходит ее по техническому уровню.

WindowsCentral

"Я был приятно удивлен тем, насколько совершенным получился сиквел: Warhorse опирается на все, что фанаты любили в KCD, одновременно исправляя основные недостатки сюжета, боя и производительности. Захватывающая реактивность огромного открытого мира, бесчисленное количество разнообразных квестов, которыми можно заполнить свой дневник, увлекательные, хорошо сбалансированные бои, захватывающая история и безупречная презентация - здесь есть все, что может желать фанат Kingdom Come, и даже больше", – написал Брендан Лоури, автор WindowsCentral, который назвал игру "идеальным продолжением".