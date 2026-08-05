Фан создает нечто очень интересное для Kingdom Come: Deliverance 2, чтобы дать игре вторую жизнь

Поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 готовят настоящую революцию для любителей ролевых игр. Новая модификация позволит игрокам не просто проходить сюжет, а полноценно жить в мире средневековой Богемии вместе с сотнями других пользователей на специальных серверах.

Жизнь в XV веке становится совместной

Сообщество разработчиков-любителей взялось за создание амбициозного многопользовательского фреймворка, который превратит одиночное приключение в масштабную онлайн-песочницу. Главной особенностью проекта станут выделенные серверы, где каждый сможет выбрать свою роль – от простого рабочего до богатого землевладельца. Эта инициатива напоминает успех ролевых серверов Skyrim, где тысячи игроков создают собственные истории за пределами основного сюжета, пишет TheGamer.

"Мы сейчас работаем над многопользовательским фреймворком для KCD2. Его дизайн предназначен для выделенных серверов сообщества. Сервер легко настроить без каких-либо знаний в программировании,

– прокомментировал разработчик под ником F02K.

Собственность и социальное взаимодействие

Модификация предложит игрокам механики, которые значительно расширяют возможности оригинальной игры. В частности, разработчик уже реализовал систему владения имуществом. Владельцы смогут сдавать дома в аренду или нанимать других игроков в качестве работников. Стоимость аренды будет автоматически рассчитываться в зависимости от времени, проведенного на сервере.

Также в игре появится полноценный голосовой чат и возможность сражений между игроками (PvP), что позволит устраивать настоящие рыцарские турниры или разбойничьи засады на дорогах.

Несмотря на большие амбиции, разработка требует определенных компромиссов. Например, для стабильной работы сети пришлось отказаться от эффекта замедления времени, который был важной частью боевой системы в одиночном режиме.

Также хосты серверов смогут самостоятельно решать, оставлять ли в игровом мире обычных неигровых персонажей (NPC). В настоящее время автор активно работает над синхронизацией дверей, сундуков и предметов, которые игроки бросают на землю, чтобы взаимодействие с миром было максимально плавным.

Основное внимание уделяется выделенному мультиплееру, предназначенному для ролевой игры с NPC или без них,

– добавил F02K.

Проект уже имеет открытый исходный код на платформе GitHub, что позволяет другим опытным программистам присоединиться к улучшению системы. Игроки, желающие следить за прогрессом или поделиться своими идеями, могут присоединиться к специальному Discord-каналу проекта.

Хотя совместное прохождение основной сюжетной линии за Генри сейчас не является приоритетом, разработчики не исключают появления такой возможности в будущем в качестве дополнительной опции для небольших групп друзей.