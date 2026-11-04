Rockstar объявила точную дату начала предварительной загрузки GTA 6

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Когда начнется загрузка

Ранее игроки предполагали, что предварительная загрузка откроется 12 ноября. Теперь выяснилось, что для цифровых заказов она начнется на два дня раньше, пишет Insider Gaming. Многие давно ждали этого объявления, потому что хотят сразу же начать играть, как только выйдет одна из самых ожидаемых игр десятилетия.

На PS5 игру можно будет скачать 10 ноября в полночь по местному времени.

На Xbox Series X/S предварительная загрузка начнется 10 ноября в 00:00 по Гринвичу. В Украине нужно прибавить два часа, то есть скачать игру можно будет в 02:00.

Игроки, заказавшие версии с кодом в коробке, получат игру в магазинах с 12 ноября.

Сколько места потребуется

В Rockstar подтвердили, что на устройстве должно быть до 212 гигабайт свободного места. Таким образом, официальное объявление подтвердило информацию, которую игрокам сообщили ранее на этой неделе: размер загрузки превышает 200 гигабайт.

10 ноября на официальном сайте студии появится бесплатный цифровой плакат с обложкой Grand Theft Auto VI и картой Леониды, который можно распечатать. Впоследствии студия выпустит и двустороннюю физическую версию этого плаката. Купить ее можно будет в Rockstar Store за 99 центов или получить бесплатно в качестве подарка к любой покупке на платформе.