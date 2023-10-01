Стало известно, когда планируется выход Bioshock 4 – фанаты игры этому не обрадуются

Согласно появившейся в сети информации, BioShock 4 может выйти настолько позже, чем ожидалось, что это огорчит многих поклонников популярной серии.

Похоже, ожидание BioShock 4 может длиться дольше, чем того хотелось бы геймерам.

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Долгожданная четвертая игра из известной франшизы уже достаточно долго находится в разработке и ходят слухи, что она попала в "производственный ад".

Разработчики из Cloud Chamber и издатели из 2K Games сохраняют тишину насчет проекта, что только порождает еще больше догадок.

В частности, считается, что BioShock 4 станет игрой с открытым миром, действие которой будет происходить в антарктическом городе Бореалис. Правда, остается загадкой будет ли она частью хронологии предшественниц или станет началом новой истории.

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Однако, как бы там ни было, издание Twisted Voxel сообщило, что игра, вероятно, получила окно релиза.

Старший концептуальный художник Cloud Chamber Марк Штаба написал в своем профиле на платформе ArtStation число "2028" в графе с упоминанием о работе над BioShock 4.

И хотя специалист спустя время исправил год на 2023, у фанатов серии все же закралось подозрение о том, что игру, возможно, придется ждать еще целых пять лет.

Учитывая сообщения о тяжелом процессе разработки, это может оказаться правдой, но мы все же советуем не терять надежды и надеяться, что игра таки увидит свет в 2025 году, как это сообщалось ранее.