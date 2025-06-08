Dying Light The Beast – дополнение, ставшее полноценной игрой получило трейлер и дату релиза

Польская студия Techland представила будущий спин-офф серии Dying Light с подзаголовком The Beast. Проект начинался как DLC к сиквелу, но перерос в полноценную игру, которая выйдет уже в этом году.

Поклонники видеоигр о зомби совсем скоро получат новую интересную игрушку, ведь Techland собирается выпустить Dying Light The Beast уже этим летом, информирует 24 Канал.

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Дополнение, которое смогло

На Summer Game Fest 2025 было представлено немало интересных проектов, как вот многопользовательский шутер от студии фронтмена группы Imagine Dragons.

Среди анонсов нашлось место новой части серии зомби-экшенов от польских разработчиков – Dying Light The Beast.

То, что изначально задумывалось как дополнение для Dying Light 2, переросло в полноценную игру, которая выйдет уже 22 августа 2025 года.

Трейлер игры – смотрите видео

Игроки снова возьмут под контроль Кайла Крейна, который пережил ужасные эксперименты Барона, после событий первой игры.

Нечеловеческие испытания сделали из него получеловека и полузомби, что навсегда изменило жизнь героя и заставило его бороться с новыми жуткими желаниями. Из-за этого, больше всего на свете Кайл стремится отомстить своему обидчику.

Интересно, что каждый геймер, который в свое время приобрел версию Ultimate Edition (изъята из продажи, – ред.) игры Dying Light 2, получит The Beast бесплатно вместе с бонусным набором снаряжения за предзаказ.

Другие же смогут приобрести проект в профильных магазинах платформ ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.