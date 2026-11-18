GTA 6 выйдет в Украине 19 ноября. Rockstar Games отказалась от единого глобального запуска, поэтому игроки в разных странах будут заходить в игру в разное время.

Почему в разных странах игра выходит в разное время

Вместо одновременного запуска по всему миру Rockstar выбрала поэтапный релиз. Игра становится доступной в 00:00 по местному времени каждого региона, поэтому игроки в Океании и Азии получают доступ на много часов раньше, чем в Европе и Америке. Первой в мире игру запустила Новая Зеландия: там она уже стала доступна 18 ноября в 13:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

На старте GTA 6 выйдет только на консолях текущего поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дату выхода версии для ПК не объявили, а на PlayStation 4 игра не запустится. Действие разворачивается в вымышленном штате Леонида, а в центре сюжета – двое молодых преступников – Джейсон Дювале и Люсия Каминос.

Сколько стоит игра в Украине

В украинской версии магазина PlayStation цена Grand Theft Auto VI составляет 3499 гривен за стандартное издание и 4299 гривен за Ultimate. Коробочной версии с диском не будет: в комплекте будет код для загрузки из PlayStation Store.

Чем рискуют геймеры, меняющие регион

Некоторые игроки решили не ждать и создали аккаунты PSN в Новой Зеландии, чтобы начать играть примерно на 13 часов раньше. По данным сообщества SourceVI, часть из них получила временные или постоянные блокировки с ошибкой WS-116331-5, связанной с нарушением условий PlayStation Network. Пользователь может лишиться доступа к профилю и приобретенному цифровому контенту, в частности к предзаказу игры.

Рекордные предзаказы

По данным аналитической компании Sensor Tower, по состоянию на 18 ноября количество цифровых предзаказов достигло 15 миллионов копий, что приносит компании более 1,54 миллиарда долларов. Ожидается, что эта сумма вырастет, когда игра поступит в продажу.