Создатель Stardew Valley рассказал каких героев игры он хотел бы увидеть в Fortnite

Разработчик Stardew Valley, известный как ConcernedApe рассказал, что был бы совсем не против коллаборации с Fortnite и даже знает каких персонажей отправил бы в мир королевской битвы.

Симулятор фермы от Эрика Барона полнится жизнерадостными персонажами, которых фанатам игры трудно представить вооруженными, но у разработчика другие планы.

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ConcernedApe заинтересован в коллаборации с Fortnite

Пользователь соцсети Х под ником Panedwards поделился скриншотом своей переписки в Discord с создателем Stardew Valley Эриком Бароном, где тот подтвердил, что он "открыт к сотрудничеству" с популярной королевской битвой от Epic Games.

Кроме того, ConcernedApe даже знает скин какого персонажа он хотел бы увидеть в Fortnite.

Я хочу Пэм в Fortnite, – коротко написал Эрик.

Интересно! Пэм – женщина с кудрявыми светлыми волосами, которая работает водителем автобуса и известна своими проблемами с алкоголем.

Пэм в Stardew Valley / Фото ConcernedApe

Барон также добавил, что кроссовер Fortnite с персонажами Эбигейл и Себастьяна также был бы ему по вкусу, а Stardrop, Joja Cola, Galaxy Sword и рогатка могли бы быть тематическими предметами для этого специального события.

В комментарии изданию IGN разработчик рассказал, что он и его команда время от времени вместе играют в Fortnite, что и вдохновило его идею скина для Пэм.

Несмотря на это, никакого официального соглашения или хотя бы старта разговоров о сотрудничестве с Epic Games пока нет.