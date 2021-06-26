Работают почти 10 лет: команда энтузиастов воссоздает Morrowind на игровом движке Skyrim

В сети появился новый дневник разработчиков модификации с названием Skywind. Они рассказали немало интересного об этом моде, а также показали промежуточные результаты их работы.

Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, но и сейчас продолжает пользоваться спросом среди геймеров. Для этой игры часто выходят различные модификации, правда, лишь единицы становятся действительно популярными. Наверное, именно к таким модам можно будет отнести и работу с названием Skywind.

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Стоит начать с того, что первая информация об этой модификации появилась еще в 2012 году. То есть команда энтузиастов работает над ней уже почти десять лет. Все это время они занимаются переносом видеоигры TES III: Morrowind, вышедшей в 2002 году, на игровой движок последней части в этой популярной серии (Skyrim).

Несколько раз в год они выпускают дневники разработчиков, в которых показывают промежуточные результаты их работы. Именно такой записью энтузиасты поделились несколько дней назад на своем ютуб-канале. Стоит отметить, что геймеры уже успели оценить новый дневник авторов Skywind: 90 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков.

На этот раз они показали различные локации и города, которые появятся в этом моде. Правда, пока разработчики не успели заселить большинство таких мест, поэтому они выглядят такими пустыми. Также авторы продемонстрировали новые концепт-арты, различные модели и обновленные анимации. Интересно, что они уже начали работать и над новой озвучкой (записали 35 тысяч фраз), а также в целом над звуком в этой модификации. Также авторы планируют добавить новые умения и характеристики, чтобы их мод поддерживал новые игровые стили.

В целом разработчики модификации Skywind отметили, что работы еще много. Поэтому они не могут назвать даже приблизительную дату выхода своего проекта.

Последний дневник разработчиков модификации Skywind – видео