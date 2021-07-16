Работают уже 15 лет: команда энтузиастов воссоздает "Титаник" в видеоигре Mafia – видео

В сети появилась новая информация о масштабной модификации для видеоигры Mafia. Команда энтузиастов воссоздает в этой игре "Титаник", а также планирует показать последние часы жизни этого судна.

Видеоигра Mafia: The City of Lost Heaven вышла еще в 2002 году, а также стала знаковой для немалого количества геймеров. Наверное, именно к таким поклонникам этой игры можно отнести и Робина Бонгартса – главного героя этой истории.

Стоит начать с того, что Робину также очень нравятся различные судна, а в жизни он работает морским инженером. В 2006 году ему захотелось создать виртуальную модель "Титаника", которую можно было бы свободно исследовать. Правда, сначала он не знал, как можно реализовать этот замысел, но потом узнал, что видеоигру Mafia: The City of Lost Heaven можно легко изменять (модифицировать).

Поэтому Робин решил воссоздать именно в этой игре такую копию этого знаменитого судна. Интересно, что энтузиаст планировал справиться за 3 месяца, правда, все сразу же пошло не по его плану. Дело в том, что почти 4 года он потратил на то, чтобы "познакомиться" с необходимыми для этой работы инструментами. Разработчик отметил, что активная работа над этим проектом началась только после 2010 года, а также интересно, что сейчас у него уже есть целая команда из единомышленников.

Энтузиасты планируют добавить в видеоигру не только модель этого легендарного судна, но и полноценную историю. По сюжету, главный герой окажется на "Титанике", где сможет стать свидетелем последних часов его жизни. То есть геймеры смогут ознакомиться с этой трагедией изнутри, а также увидеть, как это известное судно пошло ко дну.

Известно, что разработчики планируют разделить модификацию Mafia Titanic Mod на четыре части, а релиз первой должен состояться уже до конца этого года. Напоследок стоит лишь отметить, что всю остальную информацию об этом моде можно найти по этой ссылке.

Трейлер модификации Mafia Titanic Mod​ – видео