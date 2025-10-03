Команда по Dota 2 распалась всего через неделю после формирования
- Команда по Dota 2 от Talon Esports распалась спустя неделю после формирования и участия в единственном турнире.
- Слухи указывают на возможные финансовые проблемы клуба как причину распада, но официальных заявлений от организации нет.
Киберспортивная организация Talon Esports собрала, казалось бы, идеальный состав по Dota 2, который должен был вернуть Юго-Восточную Азию на мировую сцену. Однако команда, на которую возлагали большие надежды, распалась всего через неделю после громкого анонса. Игроки и тренер уже ищут новые возможности.
Почему распался перспективный состав?
В конце сентября 2025 года киберспортивная организация Talon Esports объявила о формировании нового состава по Dota 2, который многие назвали "воссоединением легенд". В команду вернулся один из сильнейших кэри Юго-Восточной Азии, таец Ньеннара "23savage" Тирамаханон. Вместе с ним к ростеру присоединились его бывшие товарищи по команде: Mikoto, Oli, Q, а также тренер March, пишет 24 Канал со ссылкой на Bo3.gg.
Смотрите также NAVI только что объявила новый состав молодежной команды по Dota 2
На бумаге этот состав выглядел чрезвычайно мощно. Трое ключевых игроков, 23savage, Mikoto и Ws, входили в первую десятку рейтинговой таблицы своего региона. Команде пророчили большие успехи и возвращение доминирования на международной арене, где этот костяк игроков в 2023 году уже достигал высоких результатов, занимая третьи места на Riyadh Masters и Lima Major.
Однако все пошло не по плану. Обновленный ростер Talon Esports успел принять участие только в одном турнире – закрытой квалификации FISSURE Playground 2. Команда уверенно выглядела в своем регионе, победив BOOM Esports и Execration, но в финале уступила Yakult Brothers со счетом 1:3.
Уже через неделю после анонса, 3 октября 2025 года, 23savage опубликовал в соцсети X сообщение о поиске новой команды для игры на первой позиции в любом регионе, пишет Hotspawn. На вопрос о причинах такого внезапного решения он ответил всего лишь: "Случилось одно дерьмо". Вслед за ним о поиске новой работы объявил и тренер March.
Почему команда распалась?
Официального заявления от организации Talon Esports пока не было. Однако в сообществе, в частности на Reddit, распространяются слухи о возможных финансовых проблемах внутри клуба, которые могли стать причиной такого быстрого распада.
Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.