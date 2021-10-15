Концепция, трейлер и другие детали: создатели Battlefield 2042 представили режим "Hazard Zone"

Разработчики Battlefield 2042 продолжают делиться информацией о своей видеоигре. На этот раз они представили режим "Hazard Zone", в котором нужно будет собирать разведданные и соревноваться с другими геймерами.

В начале июня компания Electronic Arts и студия DICE официально представили новую видеоигру в серии Battlefield. За эти месяцы разработчики успели рассказать немало интересного о своем проекте, правда, информацией о последней его составляющей они решили поделиться лишь за несколько недель до релиза.

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Речь идет о режиме под названием "Hazard Zone", который разработчики называли одним из ключевых компонентов Battlefield 2042. По сюжету, в 2040 году из-за масштабного катаклизма вышли из строя почти все спутники, поэтому государства начали использовать их низкоорбитальные аналоги. Правда, у них есть один недостаток – после сбора данных они падают, а их накопители нужно забирать самостоятельно.

Именно последним и будут заниматься игроки в "Hazard Zone", но понятно, что не все так просто. За этими данными будут охотиться не только геймеры, но и владельцы этих спутников, а также местные силы сопротивления. То есть игрокам нужно будет соревноваться не только с другими людьми, но и с ботами (PvPvE). Делать это нужно в командах по 4 геймера, а в целом в одном матче сходится 32 игрока, то есть 8 отрядов (24 и 6 на консолях прошлого поколения). Также известно, что в "Hazard Zone" будут использоваться карты, которые доступны и в других режимах игры.

Режим "Hazard Zone" / Фото с сайта Electronic Arts

Важно отметить, что главная задача геймеров – это не убийство всех остальных, то есть это не королевская битва. Для победы нужно собрать разведданные, а затем эвакуироваться с поля боя. Всего будет два ограниченных во времени окна, а потому получается, что победу в матче может добыть сразу две команды, или ни одной. Интересно, что каждый раз время начала эвакуации, и ее место будут новыми. Оперативники, которые не смогли вовремя покинуть поле боя, потеряют все, что смогли собрать во время матча. Стоит добавить, что вся команда побеждает, если хотя бы один из ее членов смог эвакуироваться.

Все накопители, которые были собраны во время матча, конвертируются в игровую валюту, которую можно тратить только в этом режиме. За нее можно купить оружие, гаджеты, экипировку и различные тактические улучшения. Из интересного еще стоит отметить, что в этом режиме будут природные катаклизмы, а в одной команде не может быть одинаковых специалистов.

Трейлер режима "Hazard Zone": видео

Релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 19 ноября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.