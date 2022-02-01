Конкуренция с Microsoft и цена в 3,6 миллиарда долларов: все о соглашении Sony и Bungie

Компания Sony официально объявила, что приобрела студию Bungie. Уже известно, что последняя сохранит свою автономность и сможет выпускать видеоигры на все платформы.

Наверное, все поклонники видеоигр надолго запомнят январь 2022 года. А все потому, что именно в прошлом месяце было объявлено о трех самых дорогих сделках в истории игровой индустрии. Сначала Take-Two приобрела Zynga за 12,7 миллиарда долларов, затем Microsoft выложила 68,7 миллиарда долларов за Activision Blizzard, а вчера к таким покупателям присоединилась и Sony.

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Дело в том, что японская компания неожиданно объявила, что приобрела студию Bungie (Destiny и Halo) за 3,6 миллиарда долларов. Представители Sony отметили, что последние продолжат работать автономно и сохранят свою творческую свободу. Также они добавили, что будущие проекты Bungie могут выходить на всех платформах.

Такую информацию официально подтвердило и руководство этой известной студии. Кстати, представители последнего сохранят свои должности после закрытия сделки. Также они отметили, что пока студия будет работать в обычном режиме. Добавим, что сейчас Bungie занимается поддержкой Destiny 2 и разработкой новой игры с кодовым названием Matter.

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В отдельном интервью глава японской компании Джим Райан рассказал, что это очень важное соглашение для Sony, которое поможет ей расширить свою аудиторию. По его мнению, опыт Bungie пригодится в разработке игр-сервисов, которыми планирует заниматься компания. Также он добавил, что это не последнее подобное приобретение для Sony.

Джим Райан отметил, что покупку Bungie нельзя называть ответом Microsoft. Мол, переговоры начались задолго до рекордного соглашения последней. Согласно его данным, этот процесс длился примерно 5 – 6 месяцев.

Кстати, кажется, компания Microsoft также была заинтересована в приобретении студии Bungie. Именно такой информацией поделился известный журналист Джефф Грабб. Он написал, что переговоры велись, а впервые об этом заговорили несколько недель назад. Журналист предположил, что Sony могла просто предложить более выгодные условия.

Добавим, что ранее студия Bungie уже сотрудничала с разработчиком консолей – с 2000 по 2007 год она принадлежала Microsoft. Иронично, что с 2010 по 2019 год ею владела компания Activision, которая в январе также потеряла свою независимость.

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