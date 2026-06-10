Пока вся индустрия избегает ноября 2026 года как ночного кошмара, одна студия решила выпустить свое творение именно тогда, информирует 24 Канал.
Интересно В июне в Steam можно получить две бесплатные видеоигры
Кто составит конкуренцию GTA 6?
Отсутствие релизов в ноябре и "перенасыщенность" ими сентября недавно стала предметом высмеивания среди геймеров и игровых журналистов, в частности благодаря вирусному видео от издания IGN в X.
Шуточный ролик: смотрите видеоНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Похоже, что все разработчики настолько боятся конкуренции с долгожданным продолжением культовой франшизы Rockstar, что готовы на что угодно, чтобы их игра не оказалась в календаре где-то рядом с ним.
Но существует видеоигра, что гордо смотрит прямо в лицо GTA 6 без всякого страха.
6 июня на IGN Live состоялся анонс коллекции Barbie Rewind, которая объединяет обновленные версии 16 различных видеоигр, посвященных куклам Barbie, вышедших между 1991 и 2007 годами.
Сборник должен выйти 12 ноября, всего за неделю до GTA 6, релиз которой все еще назначен на 19 ноября.
"Розовые приключения" посетят все платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК.
Трейлер коллекции: смотрите видео
С момента анонса, Barbie Rewind стала героиней многочисленных мемов, ведь геймеры принялись в шутку писать о предстоящем "легендарном противостоянии", сравнивая это с прецедентом "Барбигеймера".
Единственной игрой, которая не побоялась ноябрьского релиза GTA 6, оказалась Barbie. Битва за самый большой релиз месяца обещает быть легендарной,
– шутит пользователь @Play4Index.
Конечно, это все лишь шутки, поскольку трудно представить, как хотя бы какая-то игра может пошатнуть позиции GTA 6, но никто не запрещает вдоволь посмеяться над мемами.