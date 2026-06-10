Пока вся индустрия избегает ноября 2026 года как ночного кошмара, одна студия решила выпустить свое творение именно тогда, информирует 24 Канал.

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Кто составит конкуренцию GTA 6?

Отсутствие релизов в ноябре и "перенасыщенность" ими сентября недавно стала предметом высмеивания среди геймеров и игровых журналистов, в частности благодаря вирусному видео от издания IGN в X.

Шуточный ролик: смотрите видео

GTA 6 повлияла почти на все даты выхода видеоигр осенью 2026 года. #IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/8z1V6eKc6n - IGN (@IGN) 3 июня, 2026 г

Похоже, что все разработчики настолько боятся конкуренции с долгожданным продолжением культовой франшизы Rockstar, что готовы на что угодно, чтобы их игра не оказалась в календаре где-то рядом с ним.

Но существует видеоигра, что гордо смотрит прямо в лицо GTA 6 без всякого страха.

6 июня на IGN Live состоялся анонс коллекции Barbie Rewind, которая объединяет обновленные версии 16 различных видеоигр, посвященных куклам Barbie, вышедших между 1991 и 2007 годами.

Сборник должен выйти 12 ноября, всего за неделю до GTA 6, релиз которой все еще назначен на 19 ноября.

"Розовые приключения" посетят все платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК.

Трейлер коллекции: смотрите видео

С момента анонса, Barbie Rewind стала героиней многочисленных мемов, ведь геймеры принялись в шутку писать о предстоящем "легендарном противостоянии", сравнивая это с прецедентом "Барбигеймера".

Единственной игрой, которая не побоялась ноябрьского релиза GTA 6, оказалась Barbie. Битва за самый большой релиз месяца обещает быть легендарной,

– шутит пользователь @Play4Index.

Gta 6 vs Barbie rewind be like: pic.twitter.com/6vLwfX4yIh - ZK798X2 (@zombiekillin798) 6 июня, 2026

Barbie Rewind VS Grand Theft Auto 6 pic.twitter.com/I5J1dm66ZL - YaBoiWiggles (@YaBoiWiggles) 7 июня, 2026

Конечно, это все лишь шутки, поскольку трудно представить, как хотя бы какая-то игра может пошатнуть позиции GTA 6, но никто не запрещает вдоволь посмеяться над мемами.