Красный Крест запустил странную инициативу, призванную научить геймеров правилам войны

Международный Красный Крест дал старт причудливой инициативе в которой известные стримеры побуждают геймеров играть в шутеры, соблюдая правила войны. Детальнее – в материале.

Похоже, что в международном комитете Красного Креста считают, что они сделали все, что могли, чтобы помочь пострадавшим от войны, и направили свою деятельность в виртуальный мир.

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С момента полномасштабного вторжения России, благотворительная организация неоднократно подвергалась критике за свое бездействие и даже попадала в громкие скандалы, как вот когда появилась информация, что они оказывают гуманитарную помощь оккупантам в Мариуполе.

И вот появилось очередное подтверждение того, что Красный Крест держит какую странную марку оторванности от проблем реального мира, ведь теперь они принялись учить геймеров правилам войны.

Речь об инициативе Play by the Rules, в рамках которой организация побуждает людей играть в шутеры по правилам войны, ведь по их словам то "как вы играете в FPS, будет иметь прямое влияние на реальный мир".

Каждый день люди играют в игры, события которых происходят в зонах вооруженных конфликтов, сидя на своих диванах. Но сейчас эти конфликты распространены как никогда. И для людей, страдающих их последствиями, это не игра. Это разрушает жизнь и оставляет города опустошенными. Поэтому мы призываем вас играть в FPS по настоящим правилам войны, чтобы показать всем, что даже в войнах есть правила – правила, защищающие человечество на полях сражений в реальной жизни, – говорят в организации.

Для популяризации этого странного замысла ЧХ даже завербовал нескольких популярных стримеров, специализирующихся на различных шутерах от Call of Duty до PUBG.

Теперь эти контент-мейкеры на своих трансляциях на Twitch будут стараться соблюдать правила войны. Например, нельзя будет добивать врагов, находящихся при смерти и не способных отстреливаться, а также запрещено стрелять по гражданским NPC или зданиям.

Следует сказать, что и здесь не обошлось без фейла, ведь одна из игр, где будет проходить инициатива, это Escape From Tarkov от российских разработчиков, которые еще до полномасштабной войны неоднократно были пойманы на поддержке так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Тряпка с символикой "ДНР" в офисе разработчиков Escape From Tarkov / Фото с Reddit

Геймерское сообщество отреагировало на замысел Красного Креста в присущей ему манере, взорвавшись мемами.

Один из самых забавных мемов / Фото из телеграмм-канала "Український наступ"

Лучше за создание мемов в этой ситуации будет только лишний раз напомнить своим иностранным друзьям, желающим помочь Украине и ВСУ донатами, переводить средства в адрес проверенных фондов типа Вернись Живым, Фонда Сергея Притулы или World Central Kitchen и воздержаться от "выбрасывания" денег Красному Кресту.