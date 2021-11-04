Критики в восторге: в сети появились первые оценки видеоигры Forza Horizon 5

Критики уже успели оценить новую часть в серии Forza Horizon. В целом они очень тепло встретили эту видеоигру, а некоторые даже называют ее лучшим представителем своего жанра.

Уже 9 ноября состоится релиз новой части в очень популярной серии Forza Horizon. Правда, все геймеры, которые купили Premium Edition, смогут сыграть в эту видеоигру уже завтра (5 ноября). Мы уже неоднократно рассказывали о Forza Horizon 5, поэтому сегодня предлагаем ознакомиться с первыми ее оценками.

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Стоит начать с того, что эмбарго на публикацию обзоров спало сегодня ночью, поэтому в сети уже появилось немало соответствующих материалов. В целом журналисты очень тепло встретили пятую часть. Например, на агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет распределения по платформам, у этой видеоигры сейчас 92 балла из 100 (87 обзоров), а рекомендуют ее сразу 100% критиков. На Metacritic такое распределение есть, поэтому получить полноценную оценку смогли только две версии игры:

PC – 91 балл (13 обзоров)

Xbox Series X – 92 балла (75 обзоров)

Стоит добавить, что четвертая часть, вышедшая в 2018 году, на OpenCritic получила также 92 балла (139 обзоров), а вот Forza Horizon 3 (2016 год) – 91 балл (128 обзоров). То есть критики оценили новую видеоигру на уровне предыдущих.

В целом они уже называют ее одной из лучших в своем жанре, а также отмечают, что пятая часть выполнена на самом высоком уровне. Журналисты хвалят эту игру за графику, красочный открытый мир, увлекательный геймплей и разнообразные небольшие нововведения. А вот критикуют этот проект за отсутствие существенных изменений в классической формуле. По мнению некоторых журналистов, Forza Horizon 5 очень похожа на предыдущие части, а в целом ей не хватает серьезных нововведений.

Релизный трейлер видеоигры Forza Horizon 5: видео

, что релиз Forza Horizon 5 состоится 9 ноября на PC (Steam и Microsoft Store), Xbox Series, Xbox One, а также она сразу же будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Всего существует три издания видеоигры: Standard (60 долларов), Deluxe (80 долларов) и Premium (100 долларов).