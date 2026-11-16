Кровь, циркулярки и ностальгия – Super Meat Boy Again+ снова заставит геймеров ломать геймпады

Культовый платформер Super Meat Boy получит полноценный ремейк под названием Super Meat Boy Again+. Чем он порадует поклонников оригинала – читайте в материале.

Студия Team Meat сообщила, что не только обновила графику игры 2010 года, но и создала новый контент, который заставит даже опытных игроков вновь испытать свои нервы, говорится на странице игры в Steam.

Полное обновление культовой классики и возвращение оригинального композитора

История оригинальной игры началась еще в 2010 году. Главный герой – мальчик без кожи Мясной Мальчик (Meat Boy), который оставляет кровавые следы на поверхностях, спасает свою девушку Девочку в Повязках (Bandage Girl) от злобного Доктора Зародыша (Dr. Fetus). Проект обрел культовый статус, собрал миллионы поклонников и породил масштабное сообщество спидранеров.

Теперь команда разработчиков Team Meat официально представила переиздание своего легендарного платформер-хита.

Новый проект сохраняет знакомую хардкорную механику, однако предлагает полностью переработанное визуальное оформление, новые анимированные кат-сцены, секреты и более 300 сложных уровней.

Поскольку с 2010 года миллионы людей сыграли в Super Meat Boy, все секреты известны и все уровни пройдены, мы должны предложить фанатам что-то новое,

– добавили разработчики.

Трейлер новой версии игры: смотрите видео

Отдельным подарком для фанатов стало возвращение оригинального композитора Дэнни Барановски, известного как Danny B. Музыкант подготовил расширенный саундтрек, который будет сопровождать новые кровавые приключения.

Страница Super Meat Boy Again Plus уже появилась в магазине Steam, где игру можно добавить в список желаний. Точную дату релиза авторы пока держат в секрете.