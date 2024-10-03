Смелый мод превратил Black Myth: Wukong в шутер от первого лица

Black Myth: Wukong стал настоящим хитом, достигнув многомиллионных продаж. Это означало, что появление модификаций является лишь вопросом времени. И действительно, лишь чуть больше, чем через месяц игра уже насчитывает множество модов: от тех, что облегчают прохождение, до тех, что превращают главного героя в персонажа из аниме. Но этот новый мод делает нечто особенное.

Как теперь выглядит игра

Видео, показывающие Короля Обезьян со штурмовой винтовкой, появились в разделе игры на Reddit. Вероятно, этот мод является работой самого автора сообщения с не совсем приличным никнеймом RawDick.

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Автор, который также опубликовал видео на китайской платформе для обмена видео Bilibili, описывает результаты своей работы как "захватывающие и сложные". Но в конце концов проект удалось реализовать.

Теперь он может уничтожать врагов не посохом, подставляясь под удары оппонента, а с большого расстояния, не испытывая при чем вреда для здоровья. Отличный вариант для тех, кто не любит близкие схватки.

Wukong стал шутером от первого лица: видео

Wukong стал шутером от первого лица: видео

К сожалению, автор не объясняет, как работает эта замена в игре. Неизвестно, есть ли возможность снаряжать разные типы огнестрельного оружия, прокачивать их, как стандартный посох, или у винтовки (или винтовок) есть какие-то характеристики. Он также не дает ссылку на скачивание мода, так что неясно, можно ли его найти где-то в сети и скачать.

Все ждут DLC

Тем временем, как сообщается, студия работает над DLC для существующей игры, которое может появиться уже в начале 2025 года. Владельцы Xbox также все еще ждут, когда игра в конце концов появится на консоли Microsoft, ведь с момента запуска Black Myth: Wukong все еще фактически является временным эксклюзивом для PlayStation 5. Хотя сама компания ссылалась на неназванные сложности разработки, ходили слухи, что на самом деле разработчики подписали соответствующее соглашение об эксклюзивности.