Утечка показывает невероятные новые локации из Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Релиз большого дополнения для Elden Ring под названием "Shadow of the Erdtree" приближается, а с ним появляются новые утечки информации с деталями об игре. На этот раз опубликовали ряд фотографий, демонстрирующих новые игровые локации.

Новые кадры из игры

Изображения из Shadow of the Erdtree появились в сети всего через несколько дней после выхода последнего трейлера дополнения. Они мало что раскрывают и не дают нам много полезной информации, особенно о сюжете. Однако мы можем увидеть ландшафт и окружающую среду, которую игроки смогут исследовать, когда отправятся в Страну Теней.

Как можно заметить, это не скриншоты, а именно фотографии. Кто-то сфотографировал экран компьютера, и на снимках даже можно увидеть характерную игру света на пикселях.

Кадры из дополнения "Shadow of the Erdtree" / Фото анонимного инсайдера/Ruliweb

Shadow of the Erdtree добавит игрокам новое оружие, навыки владения оружием, снаряжение и магию, а также ряд новых врагов. Исследуя новую территорию Земли Теней, вы сможете "беспрепятственно путешествовать туда и обратно" между ней и Землями Между.

Разработчики также заявляли ранее, что размер новой области, которую добавит новое DLC, можно будет сравнить с Лимгрейвом – начальной локацией Elden Ring.

Смотрите трейлер дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree: смотрите видео

FromSoftware впервые анонсировала Shadow of the Erdtree почти год назад. Масштабное дополнение имеет целью расширить мир игры. По словам президента FromSoftware Хидетаки Миядзаки, ожидается, что это будет единственное дополнение для Elden Ring.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выходит 21 июня для PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One и PlayStation 4.