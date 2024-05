Аналитики платформы mindGAME составили рейтинг из 500 самых популярных игр, о которых упоминают в видеосервисе. Места распределялись по общему количеству просмотров и количеству видеороликов. На первом месте оказался проект, о котором вы могли даже не слышать в украинском сегменте TikTok.

Кто первый

На вершине таблицы оказалась Garena Free Fire, мобильная игра в жанре королевской битвы, которая никогда не превосходила такие игры, как PUBG, Fortnite или Warzone, по общей популярности. Она чрезвычайно успешна лишь в некоторых регионах – например, в Юго-Восточной Азии - и как игра, ориентированная на киберспорт, однажды установила рекорд по количеству одновременных зрителей для киберспортивного турнира.

Согласно данным, было обнаружено, что в целом в TikTok Garena Free Fire собрала 888 миллиардов просмотров на 87,3 миллиона видеороликов.

На втором месте – Roblox с 595 миллиардами просмотров на 66 миллионах видео.

На третьем месте – Fortnite с 591 миллионом просмотров 60 миллионов видео.

Для сравнения, Call of Duty Warzone не попала даже в первую десятку, как и Grand Theft Auto 5. Такие игры, как Counter-Strike и Rainbow Six Siege, были вытеснены Among Us и Genshin Impact, а однопользовательские эпопеи вроде Red Dead Redemption 2, Elden Ring и The Last of Us расположились где-то в диапазоне 30-40 мест.

В последние недели в список вошли некоторые стремительно растущие проекты. Например, Manor Lords набрала 28 миллионов просмотров в 1700 видео, а Arena Breakout: Infinite набрала 14,9 миллиона просмотров, также имея около 1700 видео.

Что такое Garena Free Fire