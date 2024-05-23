Напомним, изначально неизвестный пользователь, который, предположительно, является участником программы тестирования игры, опубликовал 4 скриншота и немного общей информации о Deadlock. Впоследствии журналист Том Хендерсон подтвердил его данные, а также предоставил новую порцию от своего источника, раскрыв также всех персонажей, которые нас ждут. И теперь очередь дошла и до видео.

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Новая утечка

Кто стоит за этим сливом, неизвестно. На одном из сайтов появился ролик, который Valve пытается удалить, но пока безуспешно.

Геймплей Deadlock от Valve: видео

Deadlock – это командный геройский шутер 6v6 с элементами MOBA. Карта имеет 4 полосы для движения по городской застройке, а также что-то вроде тросов, для быстрого передвижения в воздухе. В новом видео показано, как игрок использует такой метод перемещения в рамках тренировочного режима.

Мы также увидели эстетику стимпанка в стиле BioShock, с различными тематическими элементами, вывесками, и даже рекламой, украшающие окружающую среду, наполняя ее не только декорациями, но и, возможно, средствами для укрытия от врагов.

Видео также позволяет взглянуть на экран выбора персонажа. По крайней мере в альфа-версии, похоже, что перечень будет состоять из 19 персонажей, которые включают роботов в стиле стимпанк, таких как "Инфернус", сверхъестественных персонажей, таких как летучая мышь "Айви", а также множество стилизованных человеческих персонажей.

Похоже, что многие персонажи будут связаны с определенной стихией — Инфернус использует огонь, Кельвин – лед, и так далее. Хотя мы не знаем подробностей о всех персонажах, но кадры, висящие над героями, предоставляют нам некоторые детали.

Персонажи

Ivy:

Создает мощный дуэт с союзником.

Обладает разрушительными боевыми приемами, которые замедляют и ошеломляют врагов. Она самая эффективная, когда объединяется с союзником, усиливая его оружие, а также разделяя с ним исцеления.

Похоже, вдохновением для этого персонажа послужил Io из Dota 2.

Infernus:

Поджигает врагов и смотрит, как они горят.

Может наносить урон, растянутый во времени, сжигая врагов перед тем, как наскочить и убить их. Благодаря молниеносной скорости Инфернуса, его враги не смогут убежать от пламени.

Haze:

Подкрадывается и рассыпает пули во все стороны.

Когда Haze сосредотачивается на цели, то улучшает оборону в перестрелке. Предпочитает односторонние перестрелки, избегая повреждений.

Grey Talon:

Метко стреляет на большие расстояния.

Хитрый хищник, Серый коготь использует сочетание смертоносной точности, ловушек и умного позиционирования, чтобы одолеть самых сильных противников.

Kelvin:

Замораживает врагов на их пути.

Скольжение вокруг врагов, замедляющих движение, дает команде Кельвина преимущество в маневрировании, чтобы достичь этого.

Lady Geist:

Жертвует здоровьем, а затем восстанавливает его.

Расход здоровья для достижения разрушительных эффектов является источником силы героини. Когда оно заканчивается, она может высасывать жизнь из своих соперников.

Seven:

Убивает толпы врагов электрическим током.

Vindicta:

Подстерегает врага, который ничего не подозревает.

Vindicta обладает большой мобильностью, выбирая добычу и медленно обескровливая ее. Раненым врагам на любом расстоянии стоит опасаться, что их подстрелят, когда она появится на карте.

Warden:

Ослабляет своих врагов и преследует их.

Warden наступает спереди, прыгает в драку и мешает своим противникам эффективно сражаться.

Wraith:

Расплавляет одиночные цели.

Искусный в бою один на один, он изолирует цели, уничтожая их с безжалостной эффективностью, а затем телепортируется прочь, прежде чем кто-то успеет нанести ответный удар.

Yamato: