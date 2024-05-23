Нагадаємо, спочатку невідомий користувач, який, імовірно, є учасником програми тестування гри, опублікував 4 скриншоти і трохи загальної інформації про Deadlock. Згодом журналіст Том Гендерсон підтвердив його дані, а також надав нову порцію від свого джерела, розкривши також усіх персонажів, які на нас чекають. Тож тепер черга дійшла і до відео.

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Новий витік

Хто стоїть за цим зливом, невідомо. На одному з сайтів з'явився ролик, який Valve намагається видалити, але поки що безуспішно.

Ґеймплей Deadlock від Valve: відео

Deadlock – це командний геройський шутер 6v6 з елементами MOBA. Карта має 4 смуги для руху міською забудовою, а також щось на кшталт тросів, для швидкого пересування в повітрі. У новому відео показано, як гравець використовує такий метод переміщення в рамках тренувального режиму.

Ми також побачили естетику стімпанку в стилі BioShock, з різноманітними тематичними елементами, вивісками, та навіть рекламою, що прикрашають навколишнє середовище, наповнюючи його не лише декораціями, а й, можливо, засобами для переховування від ворогів.

Відео також дає змогу поглянути на екран вибору персонажа. Принаймні в альфа-версії, схоже, що перелік складатиметься з 19 персонажів, які включають роботів у стилі стімпанк, таких як "Інфернус", надприродних персонажів, таких як кажан "Айві", а також безліч стилізованих людських персонажів.

Схоже, що багато персонажів будуть пов'язані з певною стихією — Інфернус використовує вогонь, Кельвін – лід, і так далі. Хоча ми не знаємо подробиць про всіх персонажів, але кадри, що висять над героями, надають нам деякі деталі.

Персонажі

Ivy:

Створює потужний дует із союзником.

Володіє руйнівними бойовими прийомами, які уповільнюють і приголомшують ворогів. Вона найефективніша, коли об'єднується з союзником, посилюючи його зброю, а також розділяючи з ним зцілення.

Схоже, натхненням для цього персонажа послужив Io з Dota 2.

Infernus:

Підпалює ворогів і дивиться, як вони горять.

Може завдавати шкоди, розтягненої в часі, спалюючи ворогів перед тим, як наскочити і вбити їх. Завдяки блискавичній швидкості Інфернуса, його вороги не зможуть втекти від полум'я.

Haze:

Підкрадається і розсипає кулі в усі боки.

Коли Haze зосереджується на цілі, то покращує оборону в перестрілці. Надає перевагу одностороннім перестрілкам, уникаючи пошкоджень.

Grey Talon:

Влучно стріляє на великі відстані.

Хитрий хижак, Сірий кіготь використовує поєднання смертоносної точності, пасток і розумного позиціонування, щоб здолати найсильніших супротивників.

Kelvin:

Заморожує ворогів на їхньому шляху.

Ковзання навколо ворогів, що сповільнюють рух, дає команді Кельвіна перевагу в маневруванні, щоб досягти цього.

Lady Geist:

Жертвує здоров'ям, а потім відновлює його.

Витрата здоров'я для досягнення руйнівних ефектів є джерелом сили героїні. Коли воно закінчується, вона може висмоктувати життя зі своїх суперників.

Seven:

Вбиває натовпи ворогів електричним струмом.

Vindicta:

Підстерігає ворога, який нічого не підозрює.

Vindicta має велику мобільність, вибираючи здобич і повільно знекровлюючи її. Пораненим ворогам на будь-якій відстані варто побоюватися, що їх підстрелять, коли вона з'явиться на карті.

Warden:

Послаблює своїх ворогів і переслідує їх.

Warden наступає спереду, стрибає в бійку і заважає своїм супротивникам ефективно битися.

Wraith:

Розплавляє поодинокі цілі.

Вправний в бою сам на сам, він ізолює цілі, знищуючи їх з безжальною ефективністю, а потім телепортується геть, перш ніж хтось встигне завдати удару у відповідь.

Yamato: