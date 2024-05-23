Нагадаємо, спочатку невідомий користувач, який, імовірно, є учасником програми тестування гри, опублікував 4 скриншоти і трохи загальної інформації про Deadlock. Згодом журналіст Том Гендерсон підтвердив його дані, а також надав нову порцію від свого джерела, розкривши також усіх персонажів, які на нас чекають. Тож тепер черга дійшла і до відео.
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Новий витік
Хто стоїть за цим зливом, невідомо. На одному з сайтів з'явився ролик, який Valve намагається видалити, але поки що безуспішно.
Ґеймплей Deadlock від Valve: відео
Deadlock – це командний геройський шутер 6v6 з елементами MOBA. Карта має 4 смуги для руху міською забудовою, а також щось на кшталт тросів, для швидкого пересування в повітрі. У новому відео показано, як гравець використовує такий метод переміщення в рамках тренувального режиму.
Ми також побачили естетику стімпанку в стилі BioShock, з різноманітними тематичними елементами, вивісками, та навіть рекламою, що прикрашають навколишнє середовище, наповнюючи його не лише декораціями, а й, можливо, засобами для переховування від ворогів.
Відео також дає змогу поглянути на екран вибору персонажа. Принаймні в альфа-версії, схоже, що перелік складатиметься з 19 персонажів, які включають роботів у стилі стімпанк, таких як "Інфернус", надприродних персонажів, таких як кажан "Айві", а також безліч стилізованих людських персонажів.
Схоже, що багато персонажів будуть пов'язані з певною стихією — Інфернус використовує вогонь, Кельвін – лід, і так далі. Хоча ми не знаємо подробиць про всіх персонажів, але кадри, що висять над героями, надають нам деякі деталі.
Персонажі
Ivy:
- Створює потужний дует із союзником.
- Володіє руйнівними бойовими прийомами, які уповільнюють і приголомшують ворогів. Вона найефективніша, коли об'єднується з союзником, посилюючи його зброю, а також розділяючи з ним зцілення.
- Схоже, натхненням для цього персонажа послужив Io з Dota 2.
Infernus:
- Підпалює ворогів і дивиться, як вони горять.
- Може завдавати шкоди, розтягненої в часі, спалюючи ворогів перед тим, як наскочити і вбити їх. Завдяки блискавичній швидкості Інфернуса, його вороги не зможуть втекти від полум'я.
Haze:
- Підкрадається і розсипає кулі в усі боки.
- Коли Haze зосереджується на цілі, то покращує оборону в перестрілці. Надає перевагу одностороннім перестрілкам, уникаючи пошкоджень.
Grey Talon:
- Влучно стріляє на великі відстані.
- Хитрий хижак, Сірий кіготь використовує поєднання смертоносної точності, пасток і розумного позиціонування, щоб здолати найсильніших супротивників.
Kelvin:
- Заморожує ворогів на їхньому шляху.
- Ковзання навколо ворогів, що сповільнюють рух, дає команді Кельвіна перевагу в маневруванні, щоб досягти цього.
Lady Geist:
- Жертвує здоров'ям, а потім відновлює його.
- Витрата здоров'я для досягнення руйнівних ефектів є джерелом сили героїні. Коли воно закінчується, вона може висмоктувати життя зі своїх суперників.
Seven:
- Вбиває натовпи ворогів електричним струмом.
Vindicta:
- Підстерігає ворога, який нічого не підозрює.
- Vindicta має велику мобільність, вибираючи здобич і повільно знекровлюючи її. Пораненим ворогам на будь-якій відстані варто побоюватися, що їх підстрелять, коли вона з'явиться на карті.
Warden:
- Послаблює своїх ворогів і переслідує їх.
- Warden наступає спереду, стрибає в бійку і заважає своїм супротивникам ефективно битися.
Wraith:
- Розплавляє поодинокі цілі.
- Вправний в бою сам на сам, він ізолює цілі, знищуючи їх з безжальною ефективністю, а потім телепортується геть, перш ніж хтось встигне завдати удару у відповідь.
Yamato:
- Витончено завдає сильні удари.
- Yamato використовує точні удари, щоб знищити своїх супротивників. Однак такі руйнівні атаки часто залишають персонажа вразливим, тож потрібно рахувати кожен постріл.