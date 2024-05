Аналітики платформи mindGAME склали рейтинг із 500 найпопулярніших ігор, про які згадують у відеосервісі. Місця розподілялися за загальною кількістю переглядів та кількістю відеороликів. На першому місці опинився проєкт, про який ви могли навіть не чути в українському сегменті TikTok.

Хто перший

На вершині таблиці опинилася Garena Free Fire, мобільна гра в жанрі королівської битви, яка ніколи не перевершувала такі ігри, як PUBG, Fortnite або Warzone, за загальною популярністю. Вона надзвичайно успішна лише в деяких регіонах – наприклад, у Південно-Східній Азії — і як гра, орієнтована на кіберспорт, одного разу встановила рекорд за кількістю одночасних глядачів для кіберспортивного турніру.

Згідно з даними, було виявлено, що загалом у TikTok Garena Free Fire зібрала 888 мільярдів переглядів на 87,3 мільйона відеороликів.

на 87,3 мільйона відеороликів. На другому місці – Roblox з 595 мільярдами переглядів на 66 мільйонах відео.

На третьому місці – Fortnite з 591 мільйоном переглядів 60 мільйонів відео.

Для порівняння, Call of Duty Warzone не потрапила навіть до першої десятки, як і Grand Theft Auto 5. Такі ігри, як Counter-Strike і Rainbow Six Siege, були витіснені Among Us і Genshin Impact, а однокористувацькі епопеї на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і The Last of Us розташувалися десь у діапазоні 30-40 місць.

Останніми тижнями до списку увійшли деякі стрімко зростаючі проекти. Наприклад, Manor Lords набрала 28 мільйонів переглядів у 1700 відео, а Arena Breakout: Infinite набрала 14,9 мільйона переглядів, також маючи близько 1700 відео.

Що таке Garena Free Fire