Самые ярые геймеры нулевых с теплотой вспоминают серию Barbie Horse Adventures, которая наконец-то получит продолжение после долгих 17 лет забвения.

Серия Barbie Horse Adventures была настоящим "скрытым бриллиантом" среди видеоигр "нулевых", в который играли все типы геймеров – как маленькие девочки, так и брутальные поклонники шутеров, информирует 24 Канал.

Удастся ли возвращение легендарной серии?

Игры серии позволяли игрокам заниматься собственной конюшней. Для этого нужно было приручать, кормить, ухаживать и дрессировать лошадей.

Центральной частью игрового процесса были разнообразные способы верховой езды – от конных гонок до выполнения трюков.

17 лет эта франшиза была на паузе, и вот состоялся анонс Barbie Horse Trails – приключенческой игры с открытым миром, которая позиционирует себя как духовную преемницу олдскульных проектов.

Трейлер игры – смотрите видео

Будущая игра, кроме верховой езды, предложит игрокам немало интересных головоломок, которые разнообразят исследования мира.

Кроме того, огромное внимание уделили аспекту ухода скакунов., Вы сможете укрепить связь со своим конем, чистя, кормя и ухаживая и балуя его вкусностями.

Релиз Barbie Horse Trails назначен на 10 октября 2025 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Поэтому, желающим окунуться в ностальгию геймерам осталось ждать не так долго.