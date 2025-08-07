Поклонники культового хоррора будут удивлены узнав чем на самом деле является одна из текстур в игре, информирует 24 Канал со ссылкой на подкаст Deep Dive.

Колоноскопия стала "красивой" текстурой?

Процесс создания видеоигр часто толкает разработчиков на странные эксперименты. К примеру один из главных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 сначала возник как шутка, но создатели System Shock 2 превзошли эту историю и действительно шокировали геймеров.

В частности, сделал это бывший художник Irrational Games Нейт Уэллс, который вспомнил времена разработки оригинальной игры 1999 года и рассказал, как были созданы знаменитые "сфинктерные двери".

Те самые легендарные двери / Фото Irrational Games

Чтобы создать гротескную, органическую эстетику инопланетной среды System Shock 2, Уэллс искал вдохновение в настоящих медицинских фотографиях.

Я искал какие-то мерзкие биологические изображения, вроде эндоскопии. И тут продюсер Looking Glass Джош Рэндалл подошел ко мне и сказал, что имеет видео его колоноскопии,

– вспоминает разработчик.

Уэллс поместил один из стоп-кадров процедуры в Photoshop и использовал как базовую текстуру для уже упомянутых "мясистых дверей".

Там много изменений, но если вы посмотрите на эту дверь... вы в конце концов увидите толстую кишку аудиогения Джоша Рендалла,

– шутит Уэллс.

Эта странная история еще раз подтверждает, что System Shock 2 не зря вошла в историю как одна из лучших научно-фантастических видеоигр в жанре хоррора.