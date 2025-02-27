Анонсировано La Quimera – новый футуристический шутер украинской студии
Футуристический шутер La Quimera, о котором преждевременно стало известно благодаря журналистским истокам, теперь анонсирован официально. Вместе с тем, выяснились подробности о статусе разработчиков игры – студии Reburn Studios, переименованной 4A Games.
Ранее сообщалось, что Reburn Studios основали бывшие сотрудники 4A Games (серия Metro) под руководством экс-директора Дмитрия Лымаря, сообщает 24 Канал. Однако оказалось, что Reburn– это не новая студия, а ребрендинг украинского подразделения 4A Games.
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Что изменилось:
- 4A Games Malta сохранит свое название, продолжит использовать свой 4A Engine и будет заниматься следующей частью Metro.
- Reburn (бывшая 4A Games Украина) включает более 110 сотрудников с опытом работы над Metro (дизайнеры, художники, аниматоры, программисты). Они также будут использовать 4A Engine, но будут работать над собственными проектами, независимо от мальтийского офиса.
- Студии полностью независимы друг от друга: 4A Games Malta принадлежит холдингу Embracer Group с 2020 года, в то время как Reburn оставалась и остается независимой компанией.
Что известно о La Quimera
Экшн игры развернется в мегаполисе Латинской Америки и густых джунглях будущего (2064 год). Игроки примут роль солдата с кастомизированным экзоскелетом в борьбе с враждебными группировками.
Обещают:
- Сочетание латиноамериканского фольклора и высокотехнологичного оружия.
- Интенсивные перестрелки.
- Кооперативный режим на трех человек.
Трейлер La Quimera
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